Drama im Wattenmeer: Wassertaxi kracht in Fähre – vermutlich vier Tote

Von: Tanja Kipke

Rettungsdienste suchten nach der Kollision nach vermissten Personen. Sie mussten die Suche abbrechen. © Jaring Rispens/ANP/dpa

Ein Wassertaxi kracht in eine Fähre vor der niederländischen Küste. Zwei Menschen sterben, zwei weitere werden vermisst. Darunter ein Kind.

Harlingen – Vor der niederländischen Küste forderte ein Unfall mindestens zwei Menschenleben. Am Freitagmorgen (21. Oktober) prallte das Wassertaxi „Stormloper“ mit acht Menschen an Bord vor der Wattenmeer-Insel Terschelling auf die Schnell-Fähre „Tiger“. Der Unfall geschah ein paar Hundert Meter vor der Insel in einer Fahrrinne im untiefen Wasser. Wie es genau zu dem Zusammenstoß kommen konnte, ist noch unklar. Es herrschte weder Sturm noch Nebel.

Unglück mit Fähre vor Terschelling: Wenig Hoffnung für vermisste Menschen

Zeugen hätten im Radio berichtet, dass beide Schiffe sehr schnell gefahren seien. Das Wassertaxi wurde nach Informationen der Küstenwache schwer beschädigt und sank. Die Seenotretter waren mit mehreren Booten im Einsatz und konnten sechs Menschen bergen, darunter den Kapitän. Zwei Menschen verloren ihr Leben durch den Zusammenstoß, man habe noch versucht sie zu reanimieren, jedoch vergebens. Sie erlagen ihren Verletzungen.

Zwei weitere Menschen werden noch vermisst. Darunter ein Kind, wie die Küstenwache in Harlingen am Freitag mitteilte. Doch die Einsatzkräfte haben keine Hoffnung, dass die beiden Vermissten lebend geborgen werden. Die Suche nach ihnen wurde zunächst ergebnislos abgebrochen. Nach Angaben der Küstenwache ist in dem Gebiet die Strömung so stark, dass Menschen sehr schnell abgetrieben werden.

Niederlande: Experten untersuchen nach Zusammenstoß Schiffe

Die Schnell-Fähre „Tiger“ war mit etwa 27 Menschen an Bord auf dem Weg nach Harlingen am Festland im Norden des Landes. Sie wurde zwar durch den Aufprall schwer beschädigt, konnte aber selbstständig bis nach Harlingen weiterfahren. Alle Menschen konnten dort nach Angaben der Einsatzkräfte die Fähre unverletzt verlassen. Das Wassertaxi konnte inzwischen geborgen und an Land geschleppt werden. Experten untersuchen nun die Schiffe. (tkip/dpa)