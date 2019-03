Unfassbare Szenen! Pfleger rutscht weg - plötzlich setzt sich Elefant hin

Schock in Indien: Ein Pfleger wollte einen Elefanten waschen. Als dieser sich setzte, rutschte der Pfleger aus - und wurde zerquetscht.

Kerala/Indien - Ein Tierpfleger ist in Indien von einem Elefanten zerquetscht und getötet worden. Das Tier hatte sich auf ihn draufgesetzt.

Wie der britische „Mirror“ berichtet, war der 40-jährige Arun Panikkar gerade dabei das Tier zu waschen, als das schreckliche Unglück geschah. Um besser an den Rücken des Elefanten heranzukommen, schlug Panikkar mit einem Stock auf dessen Hinterbeine, um diesen zum Hinsetzen zu bewegen.

Unfassbares Video: Pfleger von Elefant zerquetscht

Dabei rutschte der 40-Jährige allerdings in der entstandenen Wasserlache aus und fiel genau an die Stelle, an der sich der Elefant gerade niederließ. Das Tier setzte sich auf ihn drauf.

In einem von einer Überwachungskamera aufgezeichneten Video ist zu sehen, wie ein weiterer Pfleger herbeieilt, um den Elefanten wieder zum Aufstehen zu bewegen. Dies gelingt jedoch nicht sofort.

Elefant setzt sich auf Pfleger: Schädelbruch - Mann offenbar sofort tot

Wie eine Untersuchung bestätigte, hätte Panikkar allerdings auch nicht mehr geholfen werden können. Der Elefant hatte sich auf seinen Kopf gesetzt und der Pfleger dadurch einen Schädelbruch erlitten. Er war offenbar sofort tot.

Der Elefant befindet sich derzeit in einer neuen Betreuungseinrichtung. Eine Untersuchung des Vorfalls wurde angeordnet.

