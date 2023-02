Klima-Kleber sauer über „unverhältnismäßige“ Polizei-Methode – Beamte erklären: „Kein Skandal, sondern Usus“

Von: Felix Durach

Eine Klima-Aktivistin beklagte sich über „unverhältnismäßige“ Maßnahmen der Polizei. Aktivisten der „Letzten Generation“ müssten sich regelmäßig komplett ausziehen.

Wien – Die Klima-Aktivisten der Organisation „Letzte Generation“ haben in den vergangenen Monaten mit ihren Aktionen immer wieder für Aufsehen im deutschsprachigen Raum gesorgt. Auch in Österreich sind die Klima-Kleber immer wieder auf der Straße, um ihren Forderungen Ausdruck zu verleihen. Bei den Aktionen kommt es immer wieder zu Festnahmen. Zuletzt soll die Polizei bei Aktivistinnen und Aktivisten in Wien dabei zu übertriebenen Untersuchungsmethoden gegriffen haben – so zumindest der Vorwurf einer Aktivistin.

Klima-Kleber beklagen sich – Polizei „nutzt jede Gelegenheit, um uns herabzuwürdigen“

Die Frau beklagte das Vorgehen der Polizei am Freitag in einem Beitrag auf Twitter. „Wie die Polizei Wien mit uns Klimaschützer:innen in Gewahrsam umgeht: wir müssen uns ausziehen bis aufs Unterhöschen, die Kleider werden weggenommen & gescannt“, berichte die Aktivistin. Anschließend haben die Beamten auch die Unterhosen der Festgenommenen heruntergezogen und den Intimbereich inspiziert.

Klimaaktivisten sitzen mit einem Banner auf einer Straße.

„Ich könnte in meinem Tanga ja eine Waffe versteckt haben“, kommentiert die Nutzerin das Vorgehen der Polizei sarkastisch. „Die Polizei nutzt jede Gelegenheit, um uns herabzuwürdigen“, so der Vorwurf. Die Maßnahmen der Wiener Polizei bezeichnete die Aktivistin weiter als „unverhältnismäßig“. Sie und andere Aktivisten würden sich „absolut friedlich“ verhalten und bei Festnahmen nicht gegen die Beamten wehren.

Landtagsabgeordnete sieht „Skandal“ – Wiener Polizei: „Das ist Usus“

Sandra Schoch, Grünen-Abgeordnete im Vorarlberger Landtag, bezeichnete die Berichte der Klimaaktivisten als „Skandal“ und forderte ebenfalls über Twitter von den Beamten eine Erklärung. Die sollte sie bekommen. Die Polizei Wien veröffentlichte wenig später eine Antwort auf dem Kurznachrichtendienst. „Das ist kein Skandal, sondern Usus: Bei der Abgabe in den Arrest wird eine Durchsuchung gem. §40 SPG durchgeführt. Damit wird sichergestellt, dass die festgenommene Person keine Gegenstände bei sich hat, die für sie oder andere gefährlich werden könnten“, so die Begründung.

Man vergewissere jedoch, dass diese Untersuchungen nur von Bediensteten des gleichen Geschlechts durchgeführt werde. „Sie würden sich wundern, was wir in Unterwäsche schon alles gefunden haben“, hieß es in dem Statement weiter.

Reaktion auf Stellungnahme der Polizei – „Erleben das als Herabwürdigung“

Die Klimaaktivistin, welche die Vorwürfe öffentlich geäußert hatte, reagierte auf die Stellungnahme der Polizei mit eine Bild ihrer Unterwäsche. „Anbei ein Foto eben des Höschens, von dem die Polizei Wien glaubt, ich könnte Gegenstände, die für mich oder andere gefährlich sind, darin verstecken“, schrieb die Aktivistin sarkastisch zu dem Bild.

Die „Letzte Generation Österreich“ bekräftige die Vorwürfe in einem Statement. „Ja, es ist korrekt, dass sich Aktivist:innen in Wien im PAZ ausziehen mussten.“ Auch sei bei mindestens acht Aktivisten die Unterwäsche nach unten geklappt und der Intimbereich untersucht worden. Die Organisation machte jedoch auch klar, dass man sich vor allem an der Unverhältnismäßigkeit der Maßnahmen störe – auch wenn diese sich im rechtlichen Rahmen bewegen. „Wir erleben das als Herabwürdigung. Wir beschweren uns nicht. Wir wussten, worauf wir uns einlassen.“

Die Klimaaktivisten wollen die durch die Diskussion gewonnene Aufmerksamkeit viel mehr dazu nutzten, auf die Folgen des Klima-Wandels aufmerksam zu machen und für ihre Forderungen zu werben. (fd)