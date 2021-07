Tödliche Unwetter: Sie wollten die Blitze beobachten - Mehr als 50 Menschen sterben

Indien

Unwetter sind mitunter hübsch anzusehen, in Indien wurde genau das jedoch zahlreichen Menschen zum Verhängnis. Mehr als 50 Menschen starben, als sie die Blitze am Himmel beobachten wollten.

Jaipur - Gewitter sind im Sommer keine Seltenheit, in Deutschland beispielsweise warnen Experten aktuell immer häufiger vor Regen, Hagel und schweren Unwettern. In Indien spitzte sich ein solches Unwetter nun zu, mehr als 50 Menschen starben durch tödliche Blitzeinschläge.

Schwere Gewitter in Indien: Mehr als 50 Menschen werden tödlich vom Blitz getroffen

In Jaipur, der Hauptstadt des Bundesstaates Rajasthan, starben elf Menschen, als der Blitz in zwei Türme einer Festungsanlage aus dem 12. Jahrhundert einschlug, wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte. Die Wachtürme des Amer Forts waren am Sonntag voller Besucher. Sie alle wollten den über die Stadt hinwegziehenden Sturm beobachten. Rund 30 Menschen befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlags auf den Türmen. „Einige der Verletzten wurden durch die Einschläge bewusstlos. Andere rannten in Panik und mit extremen Schmerzen hinunter“, so der Polizeisprecher. Elf Menschen kamen ums Leben, 17 weitere wurden verletzt. Drei der Verletzten schwebten demnach in Lebensgefahr.

Unwetter erschüttern Indien - Medien berichten von zahlreichen Todesopfern

Im bevölkerungsreichsten Bundesstaat Indiens, Uttar Pradesh, wurden nach Angaben der Katastrophenschutzbehörden mindestens 42 Menschen durch Blitze getötet. In anderen Teilen Rajasthans kamen laut Medienberichten rund zehn weitere Menschen ums Leben.

Premierminister Narendra Modi versprach den Angehörigen der Opfer am Montag finanzielle Unterstützung. In Indien kommen jedes Jahr hunderte Menschen während der starken Stürme zu Beginn der Monsunzeit ums Leben.