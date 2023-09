Naturkatastrophe in Griechenland und Türkei: Sturzflut trifft Istanbul – mehrere Tote

Von: Martina Lippl

Überschwemmungen nach schweren Unwettern in Griechenland: Feuerwehrleute mit einem Schlauchboot evakuieren Menschen und ihre Hunde aus überfluteten Gebäuden.

Schwere Unwetter mit Starkregen sorgen für Überschwemmungen in Griechenland. Es ist eine Naturkatastrophe – auch in Teilen der Türkei. Alle Infos im News-Ticker.

Volos – Unbeschreiblicher Starkregen sorgt in Griechenland für Chaos. Rekordmengen sind in den vergangenen Stunden vom Himmel gefallen. Straßen verwandelten sich in Sturzbäche. Wassermassen reißen Auto einfach mit. Es blitzt und donnert. Die Wetterlage ist weiter kritisch. Dörfer müssen evakuiert werden. Dramatische Videos und Fotos sind in den sozialen Netzwerken zu finden. In Aufnahmen ist ein Tornado vor der Insel Euböa zu sehen. Der Strom ist in vielen Regionen ausgefallen. Auch gibt es teils kein Netz.

Dramatische Lage in Griechenland: Wegen Sturmtief „Daniel“ drohen bis Donnerstag extreme Regenfälle und Gewitter

Unwetter „Daniel“ wütete am Mittwoch weiter. Der Sturm verlagert seinen Schwerpunkt weiter westlich. Weitere Siedlungen müssen wegen Überflutungen geräumt werden. Die Naturkatastrophe forderte mindestens zwei Todesopfer. Die Leiche einer vermissten 87-Jährigen wurde am Morgen von Einsatzkräften der Feuerwehr gefunden.

Bis Donnerstag hält die extreme Wetterlage in Griechenland nach den aktuellen Prognosen an.

„Die Katastrophen in Volos, Larissa und Skiathos sind enorm“, so der griechische öffentlich-rechtliche Sender EPT. In Volos ist ein Krankenhaus überflutet, Teile eines Pflegeheims sind vom Hochwasser weggerissen worden. Der nationale Wetterdienst Meteo.gr warnt schon Tage zuvor vor diesem Extrem-Wetterphänomen. Trotzdem ignorierten viele Bewohner die amtlichen Unwetterwarnungen. Fassungslos reagierte der Bürgermeister von Volos auf Autofahrer, die auf den überfluteten Straßen der Hafenstadt im Stau standen. Kurz darauf wurde ein totales Fahrverbot in Volos verhängt.

Auch auf der Urlaubsinseln Skiathos sorgt „Daniel“ für massive Probleme. Häuser am Strand sind völlig zerstört. Eine Flutwelle walzte sich durch die Altstadt. Britische Urlauber mussten am Flughafen übernachten. Alle Flüge von Großbritannien nach Skiathos sind am Dienstag storniert worden, berichtet die britische Daily Mail. Einige Briten sitzen demnach in ihrem Hotel fest, haben keinen Strom und kein Essen mehr.

Schwere Unwetter in Griechenland: Hunderte Menschen sitzen seit 12 Stunden auf Fähre fest

Hunderte Menschen mussten die Nacht auf der Fähre „Super Star“ im Meer vor dem beschädigten Hafen von Volos verbringen. Die Hafenpolizei hatte laut Medienberichten das Anlegen des Schiffs der Reederei Sea Jets untersagt. Der Hafen habe unter Wasser gestanden, auch sei die Verkehrssituation in der Stadt schwierig gewesen. 384 Passagiere und 53 Besatzungsmitglieder sind an Bord, wie das griechische Nachrichtenportal thenewspaper.gr berichtet. Dazu befänden sich 104 Autos auf der Fähre. Bei grober See und Windstärke 7 nach der Beaufortskala (entspricht 50-61 km/h) war die Fähre in der Nacht im Meer unterwegs gewesen. Dienstagnachmittag war die „Super Star“ vom Hafen Skiathos in Richtung Volos gestartet. Nach mehr als zwölf Stunden sind die Passagiere im Meer vor Volos gestrandet. Die schnellste Fähre auf der Strecke braucht für die Überfahrt eine Stunde und 15 Minuten.

Auch heftige Überschwemmungen in der Türkei: Tote in der Metropole Istanbul

Nach heftigen Regenfällen sind in Istanbul (Türkei) mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Ein heftiges Gewitter sorgte am Dienstagabend (5. September) für Sturzfluten in zwei Bezirken im Norden der Stadt. Straßen verwandelten sich in der Millionenmetropole in reißende Flüsse. Autos wurden von den Fluten weggespült, wie auf Videos in den sozialen Netzwerken zu sehen ist. (ml)