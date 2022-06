Unwetter in Österreich – Wichtige Verkehrsverbindung für Urlauber komplett gesperrt

Teilen

Nach Unwetter in Österreich - Felbertauernstraße nach Murenabgang komplett gesperrt. © Screenshot Webcam/ Felbertauernstraße

Unwetter in Österreich sorgen für Probleme. Nach einem Murenabgang ist die Felbertauernstraße komplett gesperrt. Sie ist eine wichtige Verkehrsverbindung für deutsche Urlauber.

Mittersill – Gewitter mit heftigen Starkregen sind in Österreich niedergegangen. Nach einem Murenabgang auf der Salzburger Seite ist die Felbertauernstraße Montagabend gesperrt worden. Die Felbertauernstraße im österreichischen Osttirol ab sofort gesperrt, ist auf der Webseite der Felbertauernstraße zu lesen. Autofahrer müssen so lange großräumig ausweichen. Die Sperre soll vorerst bis Mittwochnachmittag aufrechterhalten bleiben, berichtet das ORF.

Unwetter in Österreich: Felbertauernstraße nach Murenabgang gesperrt

Die Lage vor Ort ist wohl kritisch. Weitere Niederschläge werden erwartet und so können weitere Murenabgänge nicht ausgeschlossen werden. Wenn es die Wetterlage zulasse – soll eine weitere Begutachtung der Strecke erfolgen. Hinweisschilder sollen auf die Sperre aufmerksam machen. Die Felbertauernstraße verläuft unweit der Grenze zu Bayern und ist auch für deutsche Urlauber eine wichtige Verkehrsverbindung.

Unwetter in Österreich: Wetterdienst warnt vor „ergiebigen Regenmengen“

Unwetter mit Gewittern, Windböen und Hagelschauern haben schon am Pfingstsonntag in Österreich gewütet. In Tirol waren die Hagel sogar Tennisball-groß. Die Wetterlage in Österreich bleibt weiter angespannt. Die nächsten Gewitter ziehen auch am Dienstag durchs Land. Diesmal ist der Süden und Osten Österreichs betroffen. Der österreichische Wetterdienst ZAMG warnt vor „ergiebigen Regenmengen“.