Unwetter in Spanien: Tornado fegt über das Land - Superzelle verantwortlich

Schwere Unwetter wüteten in Spanien. Madrid stand unter Wasser, Autos wurden in den Fluten mitgerissen. Ein Tornado fegte in der spanischen Provinz Malaga über das Land.

In Spanien wüteten am Montagabend heftige Unwetter

Schlammfluten rissen Autos in der Hauptstadt Madrid einfach mit

Ein Tornado verwüstete die beliebte spanische Urlaubsregion Malaga

Update vom 27. August, 15.54 Uhr: Ein Tornado fegte in Südspanien über das Land. Der Wirbelsturm wurde in der Provinz Malaga in der Region Andalusien (Spanien) gesichtet. Der Tornado steuerte auf die Stadt Campillos zu. Von diesem gewaltigen Naturereignis finden sich spektakuläre Videos und Fotos in den sozialen Netzwerken.

Die staatliche Wetterbehörde hat einen Tornado oder auch Tornados in diesem Gebiet bislang offiziell nicht bestätigt. Auf einer Webseite des spanischen Umweltministeriums jedoch werden diverse Wetter-Beobachtungen zusammengefasst. Demnach soll vermutlich eine Superzelle für die Tornados in der Region verantwortlich sein. Es habe mindestens drei Tornados von jeweils 30 Minuten gegeben, heißt es dort. Nach Einbruch der Dunkelheit ab 21.25 Uhr wurde der letzte Tornado aus den Augen verloren, heißt es auf der Webseite.

Die Bewohner von Campillos hatten Glück. Die Tornados zogen an der Stadt vorbei.

Unwetter überschwemmt Madrid: Schlamm-Strom reißt Autos mit - dramatisches Video

Erstmeldung vom 27. August 2019: Madrid - Schwere Unwetter mit Hagel haben in der Region um Spaniens Hauptstadt Madrid Überschwemmungen und zentimeterhohe Eisdecken verursacht. Auf Videos der Zeitung „El Mundo“ und anderer Medien war zu sehen, wie die Wassermassen am Montagabend sogar Fahrzeuge mit sich rissen. Die Ortschaft Arganda del Rey im Südosten Madrids war besonders betroffen. Dort fiel so viel Hagel, dass Straßen mit einer dicken Eisschicht bedeckt waren.

Ein Strom aus Schlamm riss Autos und andere Gegenstände mit sich. Die Feuerwehr musste in der spanischen Hauptstadt und ihrer Umgebung am Montag zu mehr als 150 Einsätzen ausrücken, wie die Behörden am Dienstag mitteilten. Verletzte habe es nicht gegeben.

Madrid/Spanien: Straßen und U-Bahnen mussten gesperrt werden

Auch in Madrid selbst mussten Straßen und Tunnel sowie mehrere Metro-Linien gesperrt werden. Am Flughafen Barajas sorgten die Unwetter für Verspätungen, einige Maschinen wurden auf andere Flughäfen umgeleitet.

Unwetter in Madrid: Nichts von Verletzten bekannt

Die Regenfälle machten am Montag vier Autobahnen rund um Madrid unbefahrbar, auch auf fünf U-Bahn-Linien musste der Verkehr ausgesetzt werden, weil einige Stationen völlig überschwemmt waren. Am Dienstag gab es auf manchen Autobahnen immer noch Beeinträchtigungen.

„Das Gewitter begann um 18 Uhr und dauerte zehn Minuten, aber es war eine einzige Katastrophe“, zitierte „El Mundo“ den Besitzer einer Bäckerei in Arganda del Rey. Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez sprach auf Twitter allen Betroffenen seine Solidarität aus. Zugleich dankte er allen Rettungskräften für ihren Einsatz.

Intense flooding under a major severe hailstorm in Arganda del Rey, Madrid, Spain this evening, August 26th! Report: @PadelKass pic.twitter.com/FZ4Mff9WVa — severe-weather.EU (@severeweatherEU) August 26, 2019

Auch Italien wurde kürzlich von heftigen Unwettern geplagt. Sintflutartige Regenfälle verwandelten die Straßen von Pescara plötzlich in reißende Flüsse.

dpa