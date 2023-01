„Brutales Sturmtief“ wütet in Kalifornien: Kleinkind (2) stirbt, Wetterdienst warnt eindringlich

Von: Michelle Brey

Extremwetter in Kalifornien sorgt für heftige Regenfälle, überschwemmte Straßen und Stromausfälle. Ein Kind stirbt in Folge des Unwetters.

Sacramento - Kalifornien ist erneut von einem heftigen Unwetter betroffen. Es sei bereits das dritte Wetterereignis innerhalb von zwei Wochen, schrieb die Los Angeles Times. Zum Jahresbeginn waren mindestens zwei Menschen bei starken Unwettern in der Mitte Kaliforniens gestorben. Wie die Zeitung Press Democrat am Mittwochabend (Ortszeit) berichtete, sei bei dem erneuten Extremwetter ein Kleinkind gestorben. Der Notstand wurde ausgerufen.

„Brutales“ Sturmtief: Zweijähriges Kind stirbt bei Unwetter in Kalifornien

Ein Kind im Alter von zwei Jahren wurde in Kalifornien von einem umstürzenden Baum erschlagen. Es sei noch am Unfallort im Bezirk Sonoma County westlich der Hauptstadt Sacramento für tot erklärt worden, wie Press Democrat schrieb.

Bereits am Mittwoch hatte sich der US-Bundesstaat Kalifornien auf ein „brutales“ Sturmtief mit heftigem Niederschlag eingestellt. Gouverneur Gavin Newsom rief den Notstand aus. Dies ermögliche, schneller auf Entwicklungen zu reagieren, twitterte er. Der Wetterdienst sprach eine Warnung aus. Zu erwarten seien am Mittwoch und Donnerstag verbreitet Überschwemmungen, Erdrutsche, großflächige Stromausfälle und umstürzende Bäume. Todesopfer seien zu befürchten. Es handele sich um ein „wirklich brutales Wettersystem, das ernst genommen werden sollte“.

Unwetter in Kalifornien: US-Wetterdienst warnt eindringlich

In mehreren Städten galten Evakuierungsanordnungen, schrieb die Los Angeles Times. Fast 200.000 Haushalte waren nach Angaben der Website PowerOutage in der Nacht zum Donnerstag ohne Strom. Für mehr als 34 Millionen Kalifornier galt am Donnerstag eine Warnung vor Überschwemmungen.

Der US-Wetterdienst NWS forderte die Bewohner der Bay Area rund um San Francisco und Sacramento auf, auf nicht unbedingt notwendige Autofahrten zu verzichten. Bars und Restaurants in San Francisco blieben wegen des Unwetters bereits am Mittwoch geschlossen. Anwohner bauten Schutzwälle aus Sandsäcken. Fernsehbilder zeigten überschwemmte Straßen. Dutzende Flüge wurden gestrichen, Schulen blieben vorsichtshalber geschlossen.

Autos sitzen nach starken Regenfällen im Hochwasser unter einer Unterführung fest. © Salgu Wissmath/dpa

Grund für das Extremwetter ist nach Angaben des Wetterdienstes - wie bereits am Neujahrswochenende - ein sogenannter atmosphärischer Fluss. Dabei handelt es sich um ein feuchtes und schmales Wetterband, das sich über Hunderte Kilometer ziehen kann.

Auch Italien trafen zuletzt schwere Unwetter. Wassermassen überfluteten im Dezember Straßen. Ein Wirbelsturm verwüstete Ortschaften in Kalabrien. (mbr mit Material von AFP/dpa)