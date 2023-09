Griechenland-Sturm fegt über Libyen: Lage „außer Kontrolle“ – Minister befürchtet 2000 Tote

Von: Karolin Schäfer

In Libyen herrscht seit Jahren Bürgerkrieg. Nun sorgt ein verheerendes Unwetter für zahlreiche Todesopfer. Einige Regionen sind von der Außenwelt abgeschnitten.

Bengasi – Nach den schweren Erdbeben in Marokko, wurde jetzt der Osten Libyens von einem heftigen Unwetter heimgesucht. Sturmtief „Daniel“ hatte das Bürgerkriegsland mit rund sieben Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern am Sonntag (10. September) erfasst.

Verheerendes Unwetter in Libyen: „Die Situation ist sehr katastrophal“

Nach Angaben der Hilfsorganisation „Roter Halbmond“ seien mindestens 150 Menschen ums Leben gekommen. Kais Fhakeri, Chef der Hilfsorganisation in Bengasi, rechnet mit bis zu 250 Opfern, sagte er gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. „Die Situation ist sehr katastrophal.“

Straßen sind nach dem Sturm „Danial“ überflutet. Es wird erwartet, dass die Zahl der Opfer weiter steigen wird. Nach heftigen Unwettern in Libyen befürchtet die Regierung im Landesosten Tausende Tote. © Libya Almasar TV/AP/dpa

Die Regierung im Osten rechnet dagegen mit Tausenden Toten. Der Ministerpräsident einer der rivalisierenden Regierungen des Landes, Osama Hammad, sagte am Montag (11. September) dem Fernsehsender Al-Massar, es seien mehr als zweitausend Tote zu befürchten. Tausend weitere Menschen werden vermisst. Unabhängige Informationen zu Todesopfern gab es bislang nicht.

Überschwemmungen nach Unwetter in Libyen: Schwersten Regenfälle seit mehr als 40 Jahren

Die Regierung in der Hauptstadt Tripolis unter Ministerpräsident Abdul Hamid Dbaiba sprach von den schwersten Regenfällen seit mehr als 40 Jahren. Angesichts der heftigen Regenfälle wurde in der Hafenstadt Bengasi eine Ausgangssperre verhängt. Hunderte Menschen sind teils von der Außenwelt abgeschnitten, meldete Tagesschau.

Örtlichen Rettungsdiensten zufolge soll vor allem der Nordosten schwer getroffen sein. In der Stadt Derna sei die Lage einem Gemeinderat zufolge „außer Kontrolle“. Zwei Staudämme sollen gebrochen sein. Die Menschen sind in den betroffenen Regionen ohne Strom und Internet.

Unwetter in Libyen: „Dutzende Dörfer und Städte durch Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen“

Bilder und Videos in den sozialen Medien zeigen das Ausmaß der Zerstörung. Wassermassen fluteten ganze Ortschaften, Autos wurden weggespült, während nun zahlreiche Regionen im Schlamm versinken.

Georgette Gagnon, UN-Koordinatorin für humanitäre Hilfe in Libyen, appellierte indes an die internationale Gemeinschaft. „Ersten Berichten zufolge wurden Dutzende Dörfer und Städte durch den Sturm schwer in Mitleidenschaft gezogen, es kam zu Überschwemmungen, Schäden an der Infrastruktur und zum Verlust von Menschenleben“, schrieb Gagnon bei X (ehemals Twitter).

Zuvor sorgte Sturm „Daniel“ in Griechenland für verheerende Überschwemmungen. Mehrere Dörfer wurden überflutet. Auch hier gab es Todesopfer zu beklagen. (kas/dpa)