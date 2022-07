Unwetter in Österreich sorgen für Chaos: Muren reißen Autos mit - Mehrere Verletzte und ein Vermisster

Die Ortschaft Fulpmes im Stubaital in Tirol: Ein PKW wurde bei einem Unwetter von einer Mure mitgerissen und steht nun zerstört am Straßenrand. © Zeitungsfoto.At/Daniel Liebl/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

In der Urlaubsregion Stubaital in Tirol kam es am Freitagabend aufgrund von Unwettern zu mehreren Murenabgängen. Zwei Menschen wurden verletzt, eine Person wird noch vermisst.

Fulpmes/Stubaital - Bei Unwettern sind in Österreich mehrere Menschen verletzt worden. In Fulpmes im Stubaital bei Innsbruck wurden zwei Personen in ihrem Auto von einer Mure mitgerissen. Die Feuerwehr konnte die beiden Verletzten in letzter Minute aus dem Fahrzeug befreien und in eine Klinik bringen, wie die Landespolizeidirektion Tirol am Samstag mitteilte. Die Mure begrub ein weiteres Fahrzeug unter sich und riss es mit sich, der Fahrer wird noch vermisst. Es handelt sich um den Pfarrer des Ortes.

Feuerwehr gelingt es nach Unwetter in Österreich zwei Verletzte zu retten: „Bergung dramatisch“

Aufgrund von Unwettern mit Starkregen und Hagel kam es im Gemeindegebiet Fulpmes am Freitagabend zu einem Unglück. In dem Ort im Stubaital ging eine große Mure ab, die auf einer Länge von etwa 100 Meter anliegende Straßen verschüttete. Augenzeugen hatten angegeben, zwei Fahrzeuge im Bereich der Mure gesehen zu haben, weshalb Einsatzkräfte nach den Verschütteten suchten. Das erste Fahrzeug wurde samt zwei Fahrzeuginsassen einige Meter talwärts geschoben, teilte die Polizei am Samstag mit. Die Insassen waren ein 26-jähriger Slowake und eine 24-jährige Österreicherin, sie wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades geborgen und in die UNI-Klinik Innsbruck eingeliefert.

Der Bezirksfeuerwehrinspektor für Innsbruck Land, Michael Neuner, schilderte die Rettungsarbeiten gegenüber ORF Tirol als dramatisch. Auch für die Einsatzkräfte sei es gefährlich gewesen, da „der Bach immer noch gestaut war und das Wasser immer höher wurde.“ Die Feuerwehr habe sich mit Baggern zu dem Fahrzeug durcharbeiten müssen. Die beiden Insassen seien bis zu den Oberarmen im Schlamm eingeklemmt gewesen, so Neuner. Sie hätten laut eigenen Aussagen bereits mit ihrem Leben abgeschlossen gehabt, berichteten die Einsatzkräfte.

Unwetter in Österreich: 60-jähriger Pfarrer wird noch vermisst

Die Einsatzkräfte fanden einen Teil des zweiten mitgerissenen Fahrzeugs in einem Bachbett. Der Fahrer des PKWs konnte noch nicht geborgen werden und gilt derzeit als vermisst. Es handelt sich um einen 60-jährigen österreichischen Pfarrer, der Polizeiangaben zufolge allein unterwegs war. Bislang fanden die Suchtrupps nur private Gegenstände des Vermissten wie eine Bibel, Dokumente und Visitenkarten. „Wir haben im Handschuhfach des zerstörten Autos die Geldtasche mit [...] Personalien gefunden und realisiert, dass es sich beim Vermissten um unseren Pfarrer handelt“, teilte der Bürgermeister von Fulpmes, Johann Deutschmann, ORF Tirol mit. „Er ist ganz ein beliebter Mann im Dorf. Die Anteilnahme sitzt sehr tief und gilt seinen Angehörigen“, so Deutschmann weiter.

Die Suchaktion nach dem Pfarrer musste zunächst eingestellt werden, da die Gefahr weiterer Murenabgänge bestand und der Fluss Ruetz Hochwasser führte. Seit den Morgenstunden werde die Suche fortgesetzt, hieß es in einem Polizeibericht am Samstag.

Unwetter im Stubaital sorgen auch für Wasserschäden an Häusern und Überschwemmungen

Insgesamt gab es in der Nacht auf Samstag laut dpa fast 200 Feuerwehreinsätze wegen der schweren Unwetter in Österreich. Vor allem der Bezirk Innsbruck-Land war betroffen, es kam zu „mehreren Murenabgängen großen Ausmaßes“, wie es in dem Polizeibericht hieß. Sowohl in Fulpmes, als auch in der Gemeinde Neustift i. St. und Mieders gab es Überschwemmungen und in der Folge Wasserschäden an Wohnhäusern und anderen Gebäuden. Allein in Neustift waren mindestens 20 Häuser betroffen. Zeitweise fiel dort der Strom großflächig aus.

In dem Ort Mieders kam ein Fahrzeuglenker am Freitagabend nochmal mit dem Schrecken davon: Gegen 21.30 Uhr soll sein Auto von Geröllmassen des Mühltalbaches erfasst worden sein. Der Fahrer konnte sich jedoch noch rechtzeitig und unverletzt aus dem Fahrzeug befreien, das in der Folge von dem lokalen Bach mitgerissen wurde. Angaben des ORF Tirol zufolge werde noch ein weiteres Fahrzeug vermisst, über mögliche Insassen sei nichts bekannt. Die Suche werde von Hubschraubern und Drohnen sowie der Wasserrettung unterstützt.

Muren kommen gerade in Gebirgsregionen vor und können durch starken Regen oder Schneeschmelze entstehen. Es handelt sich dabei in der Regel um einen Strom aus Schlamm und Gesteinen.