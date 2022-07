Unwetter in Österreich: Video zeigt dramatischen Moment - Mure reißt SUV am Stubaier Gletscher mit

Unwetter in Österreich trifft erneut Tirol: Feuerwehr Neustift im Stubaital ist am Montagabend im Dauereinsatz.

Video zeigt Fluten

Von Martina Lippl schließen

Unwetter in Österreich sorgen erneut für gefährliche Situationen. Besonders betroffen einmal mehr das Stubaital in Tirol.

Neustift – Erst vor drei Tagen sorgten Hagel und Starkregen in Tirol (Österreich) für Dauereinsätze bei den Feuerwehren. Eine gewaltige Gewitterzelle entlud sich. Keller überfluteten. Doch auch eine Schlammlawine ging in einer Gemeinde ab und riss mehrere Brücken und Fahrzeuge mit sich. Einer der „schlimmsten Nächte in der Neustifter Feuerwehrgeschichte“, schreibt die Feuerwehr Neustift im Stubaital zu dieser Unwetternacht vom Freitag (22. Juli) auf Samstag auf Facebook.

Dramatische Szenen müssen sich nach dem Bericht der Feuerwehr abgespielt haben. Ein Auto mit zwei Insassen wurde von einer Mure mitgerissen und von den Schlamm- und Geröllmassen völlig zerquetscht, wie auf Fotos von der Nacht zu sehen ist. Mit schwerem Gerät gelang es den Einsatzkräften jedoch unter schwierigen Umständen die Verunglückten aus dem Auto zu bergen. Ein Pfarrer aus dem Stubaital wird jedoch noch vermisst. Sein Auto war in den Fluten mitgerissen und zerfetzt worden. Die Wasserrettung entdeckte eine Bibel, Visitenkarten und Dokumente des Pfarrers am Ufer der Ruetz. Vom Geistlichen fehlt am Dienstag noch jede Spur.

+ Unwetter im Stubaital. Nun sorgte Starkregen erneut für Murenabgänge in Tirol. © Bernd März/imago

Unwetter in Österreich: Parkplatz überschwemmt, SUV mitgerissen – Video zeigt Fluten im Stubaital

Am Montagabend (25. Juli 2022) wurde das Stubaital in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) erneut von unwetterartigem Starkregen getroffen. Es kam zu mehreren Murenabgängen. Der Parkplatz der Talstation der Stubaier Gletscherbahn wurde von einem großen Murenabgang überschwemmt und ein geparktes Auto mitgerissen, teilte die Tiroler Polizei am Dienstagmorgen mit.

Personenschäden seien bisher keine gemeldet worden. Die Stubaier Gletscherstraße wurde ab 21 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt. Auf einem Video auf YouTube ist zu sehen, wie ein SUV von gewaltigen Wassermassen weggespült wird.

Schwere Schäden nach Murenabgänge in Österreich – Polizei berichtet von Schaulustigen

Im Ortsteil Gasteig kam es im Bereich des Mischbaches ebenfalls zu einem großen Murenabgang. Die betroffene Brücke der L232 hielt der Polizei zufolge den Wasser- und Schlammmassen stand, nur die anliegenden Felder wurden überschwemmt. Der am Ufer der Ruetz entlang verlaufende Radweg ab den „Salzlager“ wurde als Umfahrungsmöglichkeit ebenfalls gesperrt, ebenso die Gemeindestraßen zwischen Oberberg und Mühlenweg, sowie der Uferweg ab der Einmündung des Oberbergbaches in die Ruetz.

„Zwischenzeitlich mussten mehrere Schaulustige angewiesen werden, sich von den Gefahrenstellen zu entfernen“, heißt es in der Mitteilung der Polizei. In der Gemeinde Neustift musste die Feuerwehr in einer Tischlerei und einem öffentlichen Musiklokal Wasser abpumpen. Nach einem Murenabgang in der Gemeinde Schönberg musste zudem die B183 für den kompletten Verkehr gesperrt werden. Auch in anderen Teilen Tirols werden Schäden gemeldet, berichtet die österreichische Kronen-Zeitung. Im Achen- und Zillertal seien kleinere Felsstürze, umgestürzte Bäume und Wasserschäden gemeldet worden.

Die Schäden nach den Unwetterereignissen schätzt das Land Tirol auf rund sechs Millionen Euro für Wildbäche, Wasserbau und Straßen. Zudem seien 20 Privathaushalte betroffen. Laut Wetterprognosen der ZAMG (Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik) ist in den nächsten Tagen mit einer Entspannung der Wettersituation zu rechnen. Die Aufräumarbeiten im Stubaital laufen indes weiter auf Hochtouren. (ml)