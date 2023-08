Überflutungen, Schlammlawinen, Dörfer isoliert: Unwetter-Alarm in Österreich und Kroatien

Von: Victoria Krumbeck

Wetterchaos in Urlaubsgebieten: In Österreich, Slowenien und Kroatien haben Regenfälle zu Überflutungen geführt. Auch die Grenzübergänge sind betroffen.

München — Der Regen begleitet seit Tagen weite Teile Deutschlands. Er hat auch die Besucher des Heavy-Metal-Festivals in Wacken hart getroffen, denn diese versinken im Schlamm. Außerhalb von Deutschland sieht die Lage nicht anders aus. In Österreich, Slowenien und Kroatien müssen Einheimische und Urlauber achtsam sein. Dort haben anhaltende Niederschläge für Überschwemmungen gesorgt. Teile der Grenze zwischen Österreich und Slowenien wurden geschlossen, in Kroatien warnen die Behörden vor Unwettern.

Unwetter in Österreich: Grenzübergänge nach Slowenien gesperrt

In der Steiermark war die Lage in St. Paul und St. Georgen im Lavanttal und in Loibach bei Bleiburg besonders angespannt, wie wetter.at berichtete. Dort gilt unter anderem eine Zivilschutzwarnung. Ortschaften im Bezirk Klagenfurt-Land und Bad Eisenkappel waren laut dem Wetterportal Freitagfrüh (4. August) von der Außenwelt abgeschnitten. Der Pegel von zahlreichen Bächen stieg, es kam zu Überflutungen. In einigen Ortschaften wurde die Bevölkerung dazu aufgerufen, Kellerräume zu meiden und sich in den oberen Stockwerken aufzuhalten.

Starke Regenfälle haben im Süden Österreichs in der Nacht zum Freitag Überflutungen sowie Schlamm- und Gerölllawinen ausgelöst. © Gert Eggenberger/dpa

Auch Brücken und Einsatzbereiche der Rettungskräfte sollten nicht aufgesucht werden. In bestimmten Bezirken sollen Bürger ihr Leitungswasser abkochen, da es verunreinigt sein könnte. Am Freitagvormittag waren Straßen und Verkehrsverbindungen in Unterkärnten teilweise durch Muren oder Überflutungen blockiert. Die Grenzübergänge im Bezirk Völkermarkt waren nach Slowenien gesperrt.

Kroatien bereitet sich auf Unwetter vor — Erste Flüsse treten über

Denn auch in dem österreichischen Nachbarland Slowenien hat der Regen für Überschwemmungen gesorgt. Zahlreiche Häuser und Straßen sind von Erdrutschen bedroht. In der Stadt Škofje Loka mussten Anwohner per Hubschrauber gerettet werden. Die an Österreich grenzende Region Gorenjska soll laut dem slowenischen Portal delo.si unter Wasser stehen.

Auch das beliebte Urlaubsland Kroatien ist von den Wassermassen betroffen. Teile in der Gegend der kroatischen Hafenstadt Rijeka sollen laut dnevnik.hr bereits unter Wasser stehen. Für die Regionen Zagreb, Split und Karlovac gilt weiterhin eine Unwetterwarnung. Es wird vor Überschwemmungen gewarnt, die das Verkehrsnetz beeinträchtigen könnten. Auch die Energie- und Wasserversorgung sowie das Kommunikationsnetz könnten für eine bestimmte Zeit unterbrochen werden. Laut dnevnik.hr soll die Save in Zagreb bereits übergetreten sein. (vk)