Massive Unwetter in Österreich und Südtirol: Straße wird zu reißendem Fluss - Video zeigt Ausmaß

Von: Carolin Gehrmann

In Österreich und Italien kam es zu heftigen Unwettern mit Starkregen und Hagel. In Tirol und Südtirol liefen Keller voll, Straßen wurden zu Bächen.

Tisens – Ordentlich gekracht und geschüttet hat es am Mittwochabend (5. Juli) in Österreich und Norditalien. Besonders betroffen von den Unwettern waren die Regionen Salzburg, Tirol sowie Südtirol in Italien. Das zunächst schwül-warme Wetter wurde gegen Abend von einer massiven Gewitterfront beendet, die Starkregen, Wind und Hagel im Gepäck hatte.

Die Kaltfront zog von Westen nach Osten über den Alpenraum. In kürzester Zeit kamen an manchen Orten 50 Liter pro Quadratmeter Regen herunter. In den Unwettergebieten kam es daher zu Überflutungen. Straßen wurden zu reißenden Bächen.

Unwetter in Tirol und Südtirol mit Starkregen und Hagel – bis zu 50 Liter pro Quadratmeter

Teilweise rutschten wegen des Regens auch Hänge ab. Einige Straßen wurden dadurch blockiert. Die Feuerwehren waren in den betroffenen Gebieten im Dauereinsatz. Erst kürzlich hatte ein Tornado-Verdacht in Österreich für Aufregung gesorgt.

Vor allem in der Region um Tisens in Südtirol kamen auf einen Schlag gewaltige Wassermassen vom Himmel und verursachten erhebliche Schäden. Keller liefen voll und mussten ausgepumpt werden. Der Hagel war so heftig, dass die Straßen teilweise ganz weiß waren. Auch Obstplantagen wurden vom Hagelschlag in Mitleidenschaft gezogen.

In Tisens war das Unwetter besonders heftig. Die Straßen mussten nach dem starken Hagel geräumt werden. © Freiwillige Feuerwehr Tisens/Facebook

Straße wird zu reißendem Fluss – Video aus Südtirol zeigt Ausmaß des Unwetters

In einem Video des Landesverbands der Freiwilligen Feuerwehren Südtirol ist zu sehen, wie eine Straße durch den Starkregen in einen reißenden Fluss verwandelt wurde. Auch in der Steiermark richtete eine Gewitterzelle kürzlich erheblichen Schaden an.

In Tirol und Salzburg war die Unwetterlage besonders heftig

In Österreich wütete das Unwetter vor allem in Tirol und dem Salzburger Raum. Auch hier waren zahlreiche Straßen und Gebäude überflutet. Keller und Erdgeschosswohnungen mussten ausgepumpt. Weil Bäume umgestürzt und Hänge abgerutscht waren, mussten auch einige Straßen wieder passierbar gemacht werden, berichten Südtirol News und Kronenzeitung.

Ab Freitag soll sich die Wetterlage in Tirol und Südtirol stabilisieren

Für Donnerstag, den 6. Juli, wird in den betroffenen Gebieten weiter mit unbeständigem Wetter gerechnet. Ab Freitag soll sich die Lage Medienberichten zufolge stabilisieren. In Deutschland und den Niederlanden sorgte ein Unwetter für Zerstörungen: Sturmtief „Poly“ verursachte erhebliche Schäden.