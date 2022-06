Unwetter in Österreich: 7-Zentimeter-Hagel in Tirol

Mega-Hagel in Österreich: Fotos zeigen 7 Zentimeter große Hagelgeschosse. © Screenshot Twitter/babsale

Schwere Gewitter sind auch am Pfingstsonntag in Österreich niedergegangen. Besonders Tirol war von heftigem Hagelschlag betroffen, die Hagel waren teils Tennisball-groß.

Kufstein – Unwetterartige Gewitter in Österreich haben eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Starkregen überflutete Straßen, heftiger Sturm riss Bäume. Starke Hagelschauer gingen nieder. Auf Fotos in den sozialen Netzwerken sind hühnereigroße Hagelkörner zu sehen. Zum Teil waren die Hagelgeschosse sieben Zentimeter groß. Zudem kam es zu Murenabgängen.

Unwetter in Österreich: Mega-Hagel in Tirol

Riesige Hagel-Geschosse sind in Tirol heruntergekommen. „Steinberg am Rofan noch üblere Brocken“, schreibt eine Nutzerin auf Twitter. Die Hagelkörner sind enorm. Einige Fotos zeigen rekordverdächtige Hagel.

Unwetter in Österreich - Über 800 Einsätze in Oberösterreich

In Oberösterreich zog das Unwetter eine Schneise von Braunau im Innviertel bis nach Perg im Mühlviertel. Allein von 800 Einsätzen der Feuerwehr berichtet das ORF. Straßen, Unterführungen sowie Keller waren überflutet. Dazu waren Dächer abgedeckt. Bäume stürzten um, Stromleitungen unterbrochen. Die Aufräumarbeiten würden am Montag noch andauern. In Deutschland sorgte das Unwetter am Pfingstsonntag für teils chaotische Zustände: Hagelmassen türmten sich auf und ein Bierzelt mit 2.500 Gästen musste evakuiert werden. (ml)