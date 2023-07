Superzelle verwüstet Norditalien: Riesige Hagel-Brocken demolieren Autos und Häuser

Von: Robin Dittrich

In Italien wütet seit Tagen ein heftiges Unwetter. Es wurde das größte Hagelkorn in Europas Geschichte gefunden – viele Autos wurden beschädigt.

Tiezzo – In den vergangenen Tagen wurde Italien immer wieder von schwersten Unwettern heimgesucht. In der Provinz Brescia kam dadurch sogar eine 16-Jährige ums Leben. Zudem wurde das angeblich größte Hagelkorn der Geschichte Europas gefunden.

Superzelle verwüstet Italien – größtes Hagelkorn in Europas Geschichte gefunden

In weiten Teilen Italiens herrschen bereits seit Tagen schwere Unwettern. In der Nacht zu Dienstag waren große Teile der Lombardei und die Metropole Mailand betroffen. Schwere Hagelschauer und Regen führten unter anderem dazu, dass eine 16-Jährige in der Provinz Brescia von einem umfallenden Baum getroffen wurde – die Jugendliche starb an ihren Verletzungen. In Friaul gab es ein besonderes Ereignis.

In dem Ort Tiezzo fielen viele Tennisball-große Hagelkörner vom Himmel. Dort wurde offenbar auch das größte Hagelkorn gefunden, das je in Italien und Europa gefallen ist. 20 Zentimeter war das Hagelkorn an einer Seite lang, der bisherige Rekord lag bei 15 Zentimetern. Veröffentlicht wurde das von der Webseite Tornado in Italia, die sich seit 2014 mit meteorologischen Ereignissen und Tornados befassen. „Leider wissen wir nicht, wie schwer dieser Hagelball ist, den wir kaum als Korn bezeichnen können, aber er wiegt auf jeden Fall mehr als 1 Kilo.“

Meteorologe über riesige Hagelkörner: „Diese Hagelkörner fallen mit über 150 km/h“

Während einige Teile Italiens unter einer länger anhaltenden Hitzewelle leiden, kommt es in anderen Teilen zu gegenteiligen extremen Wetter-Phänomen. Zu den teils handgroßen Hagelkörnern gab Tornado in Italia zu bedenken: „Diese Körner fallen mit über 150 km/h.“ Das wohl 20 Zentimeter große Hagelkorn wurde von mehreren Meteorologen in Sozialen Medien geteilt. „So etwas habe ich noch nie gesehen – noch nicht mal ansatzweise. Eine Superzelle jagt die nächste. Absolut verrückt“, schrieb der Meteorologe Pieter Groenemeijer.

Der britische Meteorologe James Peacock glaubte die Geschichte des größten Hagelkorns der Geschichte Europas noch nicht. Er vermutete, dass zwei Hagelkörner zusammenschmolzen, was nicht unüblich sei. Aufgrund des Unwetters musste sogar ein Flug kurz nach dem Start abgebrochen werden. In Mailand startete ein Flugzeug bei starkem Hagel und wurde so stark beschädigt, dass es in Rom notlanden musste. Neben dem Flugzeug wurden auch zahlreiche Autos und Gebäude beschädigt. (rd mit dpa)