Warnung vor umherfliegenden Pinguinen beim Unwetter: Was ist da denn los?

Die haben doch wohl einen Vogel? Genauer gesagt einen Seevogel! Eine Seite warnt bei den aktuellen Unwettern vor umherfliegenden Pinguinen. Wir sind der Sache nachgegangen.

München/Hannover - Es scheppert in Deutschland! Die Unwetter haben die Republik diese Woche fest im Griff - manche Regionen mehr, manche weniger. Deswegen haben auch Unwetterwarnungen Konjunktur.

Eine sorgt derzeit für Schmunzeln und Verwunderung im Netz. „Äste, Gegenstände, Pinguine und sonstige Gegenstände können aufgrund des Sturmes durch die Luft fliegen“, hieß es am Montag in einem Warn-Post der Facebook-Seite Verkehrsmeldungen Niedersachsen.

Die Facebook-Seite ist übrigens keine offizielle, aber eine durchaus beliebte in Niedersachsen: Immerhin mehr als 20.000 Fans folgen den Verkehrs- und Warnmeldungen dort.

Wie kommen die Pinguine da rein? Unsere Onlineredaktion hat beim Team der Facebook-Seite angefragt und prompt eine Antwort bekommen. Demnach ist es ein alter Jux, der für das neue Posting wieder ausgegraben wurde. „Die Pinguine waren bereits vor einem Jahr bei einem Orkan, der damals über Niedersachsen gezogen ist, das erste Mal in einem Post, damals war es ein kleiner ‚Aufheller‘, weil die Meldungen ja immer so ernst sind und nur Fakten enthalten. Die kamen damals so gut an, dass wir die ab und zu wieder in die Beiträge besonders bei so Unwettern einbauen.“

Der Unwetter-Zweck heiligt die Pinguin-Mittel

Ein Spaß, mit dem die Seitenbetreiber aber auch ein ernstes Anliegen verfolgen. „Das lenkt die Aufmerksamkeit auf die Meldungen, und die Leute lesen sie eher. Gerade bei Unwettern und ähnlichem, wo es ja auch darum geht, die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen (Damit man entsprechend Vorkehrungen etc. treffen kann), zeigt dies einen großen Erfolg.“

Seriös mag es vielleicht nicht sein, vor umherfliegenden Pinguinen zu warnen, aber für die Seitenbetreiber rechtfertigt der Zweck die Mittel. „Natürlich ist es äußerst unwahrscheinlich, dass hier Pinguine durch die Luft fliegen. Manch einer stellt sich das vielleicht bildlich vor, und so haben wir es neben den rein informativen Meldungen auch geschafft, die Leute etwas zu ermuntern.“

Viele User reagierten jedenfalls belustigt auf den Post vom Montag. „Hauptsache den Pinguinen geht's gut“, so eine Nutzerin. Dazu wurde der Beitrag rund 770 Mal geteilt - und es gibt natürlich reichlich drollige Pinguin-GIFs.

