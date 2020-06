Urlaub im Sommer 2020 möglich: Maas (SPD) will Reisebeschränkungen aufheben

Urlaub nach der Corona-Krise. Dieser Traum rückt zumindest für Deutschland in greifbare Nähe. Die Bundesregierung plant, die Reisewarnungen aufzuheben. Ein beliebtes Urlaubsland ist noch nicht dabei.

Bundesregierung will Reisewarnung wegen Corona-Pandemie* für Europa aufheben

wegen Corona-Pandemie* für Europa aufheben Urlaub 2020 könnte schon im Sommer klappen, nur ein beliebtes Urlaubsland ist noch nicht dabei

könnte schon im Sommer klappen, nur ein beliebtes Urlaubsland ist noch nicht dabei Deutschland: Außenminister Heiko Maas äußert sich



Der Urlaub im Jahr 2020 wird vor allem in der Sommerzeit für Menschen in Deutschland eine kompliziertere Angelegenheit als in den vergangenen Jahren. Denn durch die Corona-Pandemie gibt es für viele Länder, vor allem in Europa, Reisebeschränkungen. Dies soll sich nun ändern. Bei einem beliebten Urlaubsland der Deutschen kann die Aufhebung der Reisewarnung allerdings noch dauern.

Urlaub 2020 nach Corona: Bundesregierung will Reisewarnung für Europa aufheben

Nun will die Bundesregierung die weltweite Reisewarnung für Touristen* ab dem 15. Juni 2020 für 30 europäische Staaten aufheben. Das geht aus einem Eckpunktepapier hervor, das am Mittwoch vom Kabinett beschlossen wurde. Sofern es die Entwicklung der Corona-Pandemie zulässt, soll die Reisewarnung für die 26 Partnerländer Deutschlands in der Europäischen Union aufgehoben werden. Dies gilt auch für Island, Norwegen, die Schweiz und Liechtenstein. Auch Großbritannien soll von der Liste der Länder mit Reisewarnung gestrichen werden, Urlaub ist dann auch dort wieder problemlos möglich.

Tweet des Auswärtigen Amtes

Urlaub nach Corona: Macht Maas (SPD) den Weg frei?

Die Bundesregierung in Deutschland hatte aufgrund der Corona-Pandemie eine Reisewarnung ausgesprochen. So wird aktuell noch vor „nicht notwendigen, touristischen Reisen in das Ausland gewarnt.“ Diese Reisewarnung, die den Urlaub vieler Menschen in Deutschland auf unsichere Füße stellt, gilt noch bis zum 14. Juni 2020. So gibt es auch bis zum 15. Juni 2020 Binnengrenzkontrollen an den Grenzen zu folgenden europäischen Nachbarländern:

Frankreich

Österreich

Schweiz

Dänemark

Dies gilt ebenfalls für ankommende Flüge aus den Ländern Spanien und Italien.

Urlaub 2020: Europa öffnet langsam seine Grenzen, Spanien vorne mit dabei

Andere europäische Länder haben vor Deutschland ihre Corona-Regeln gelockert. Wie die spanische Regierung vor wenigen Tagen mitgeteilt hat, sollten deutsche, französische und skandinavische Touristen ab dem 22. Juni wieder ohne Quarantänezeit einreisen dürfen. Aber noch kann man nicht in allen Regionen Spaniens Urlaub* machen.

In folgenden spanischen Regionen können Deutsche nach Corona-Krise bald wieder Urlaub machen:

Balearen (Ibiza, Mallorca, Menorca, Cabrera)

Kanarischen Inseln (Teneriffa, Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomerra, El Hierro)

Urlaub 2020: Deutsche können wieder nach Spanien reisen Möglicherweise werden Regionen wie Andalusien und Katalonien mit in die ersten wieder geöffneten Urlaubsziele aufgenommen, wie ein Ministeriumssprecher der Nachrichtenagentur AFP sagte. „Wir arbeiten vor allem mit den deutschen Reiseanbietern“, sagte der Ministeriumssprecher. Britische Touristen dagegen, traditionell die größte Gruppe unter den Spanien-Touristen, seien aufgrund der Situation im Königreich von dem Pilotprojekt ausgeschlossen.

Für ein beliebtes Urlaubsland gilt die Reisewarnung weiterhin

Noch nicht entschieden hat die Bundesregierung, wie sie mit den Ländern außerhalb der EU umgehen will. Maas hatte sich dazu am Dienstag zurückhaltend geäußert. "Möglicherweise wird dies noch eine Zeit in Anspruch nehmen", sagte er. Vor allem die Türkei, die Nummer drei unter den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen, hofft darauf, dass auch für sie die Reisewarnung aufgehoben wird.