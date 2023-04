So trocken, wie seit 70 Jahren nicht: Erlebnis Gardasee wird sich für Touristen verändern

...wenn der Gardasee vor 70 Jahren auch schon mal derart ausgetrocknet war, scheint das ein, in grösseren Abständen erfolgtes und bekanntes Phänomen zu sein.

Warum wird die selbe Geschichte seit Jahrzehnten zum Beweis katastrophaler Ereignisse bemüht, obwohl sich derartiges immer wieder in Wohlgefallen auflöst?

Die gleiche Geschichte am Starnberger- oder Ammersee, etc, wäre für den hiesigen Zeitgenossen wirklich nachvollziehbar! Aber für die Suche nach fatalen Ereignissen, braucht es eben etwas weiter Entferntes.... offenbar findet diese pektakuläre Heimsuchung, bevorzugt den guten alten Gardasee ....