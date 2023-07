Vier Deutsche stranden an Felsklippe in Kroatien – „Wir fingen an zu verdursten“

Von: Carolin Gehrmann

Ein Ausflug mit dem Motorboot in Kroatien endet für vier Freunde aus Bayern in einem Drama. Durch ein Wunder und die richtige Hilfe überleben sie – aber nur knapp.

Pag (Kroatien) – Es sollte ein beschaulicher Ausflug mit dem Motorboot an der kroatischen Adria-Küste werden. Doch die Fahrt von der Insel Pag zurück zur Insel endet für vier Männer aus Bayern in einem Drama. Zuerst versagte der Motor ihres Boots, dann gerieten sie in einen heftigen Sturm. Nachdem das Boot mit Wasser vollgelaufen war, folgten Stunden der Angst, in denen sie um ihr Leben kämpften.

„Wir hatten uns zum Sterben hingelegt“, berichtet einer der Männer der Bild-Zeitung. „Ich dachte an meine Familie.“ Nur durch eine dramatische Bergungsaktion wurden die Männer schließlich gerettet.

Vier Männer geraten an der kroatischen Adria mit dem Motorboot in einen Sturm

Aber von vorn: Die vier befreundeten Männer hatten sich am vergangenen Samstag mit dem Motorboot von der Insel Rab auf die Insel Pag gemacht. Für etwa 1 Uhr war ein Sturm angekündigt gewesen, weshalb sie sich frühzeitig, gegen 22 Uhr auf den Rückweg machten. Normalerweise wären sie eine halbe Stunde später angekommen. Doch dann der Schock: Der Motor fiel plötzlich aus, mitten auf See.

Das Boot gehört einem 56-Jährigen aus der Gruppe. Noch nie zuvor habe es Probleme mit dem Motor gegeben, berichtet er. Doch ausgerechnet am vergangenen Samstagabend kam alles zusammen. Erst streikt die Technik, dann bricht der Sturm über sie hinein. Einem der Männer gelingt es der Bild zufolge noch, einen Notruf abzusetzen.

Nach dem Bootsunglück schwimmen die Männer Stunden im Sturm durch die Adria

Doch als das Boot vom hohen Wellengang vollläuft, springen zwei Männer ins Wasser. Über fünf Stunden kämpfen sie sich durch die aufgewühlte Adria. Der Wind peitschte die See mit Geschwindigkeiten von bis zu 300 km/h, schreibt die Bild. Doch schließlich gelingt es ihnen, sich an Land zu retten.

Der kroatische Bergrettungsdienst befreite die Männer von den Klippen, wo sie ohne Wasser in der Sonne um ihr Leben fürchteten. © HGSS - Hrvatska Gorska Služba Spašavanja/Screenshot von facebook

Denn schließlich treffen sie auf Klippen. Sie kletterten hinauf und verletzten sich Füße, Beine, Arme und Hände an den scharfen Felsen. Doch gerettet waren sie da noch lange nicht. Denn: Die Männer steckten fest. Eines ihrer Handys funktionierte auch nach Stunden im Wasser noch, sodass sie Hilfe anfordern konnten. Doch die ließ auf sich warten.

„Wir hatten uns zum Sterben hingelegt“ – Auf den Klippen drohten die Männer zu verdursten

Ohne einen Schluck Wasser mussten die vollkommen entkräfteten Männer bei brennender Sonne auf den Felsen ausharren, berichten sie. „Wir begannen zu verdursten. Wir nahmen leere Muschelschalen, pinkelten hinein und tranken unseren Urin. Keine gute Idee, es schnürte die ausgetrocknete Kehle noch mehr zu“, sagte einer von ihnen zur Bild. „Wir hatten uns zum Sterben hingelegt“.

In etwa drei Kilometern Entfernung stießen auch ihre zwei Freunde, die auf dem Boot geblieben waren, auf die Küste. Entgegen ihrer Befürchtungen war das Boot nicht gesunken. Mit letzter Kraft schafft es einer von ihnen zu einem Ferienhaus, deren Bewohner die Polizei alarmieren.

Dank Ehefrau in Bayern – Bergrettungsdienst erhält Ortungsdaten und rettet die Männer

Die kroatische Bergrettung HGSS findet schließlich auch die zwei Männer, die auf den Felsen feststeckten. Gegen 12 Uhr mittags schaffen sie es, sie von den Felsen zu bergen, wie der Rettungsdienst auf Facebook mitteilt. Die Ehefrau von einem der Männer hatte in Bayern die Ortungsdaten vom Handy ihres Mannes an die Polizei weitergegeben. Nach insgesamt 14 Stunden konnten alle vier Männer gerettet werden.

