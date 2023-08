In Italien geblitzt: Sind Bußgeldbescheid und Punkte in Deutschland gültig?

Von: Nadja Austel

Insgesamt haben die Hauptstadtgemeinden in Italien laut Corriere della Sera 793 Millionen Euro eingenommen.

Wer in Italien Urlaub macht, der muss sich in diesem Sommer auf noch mehr Blitzer gefasst machen. Doch was muss man tun, wenn der Bußgeldbescheid kommt?

Rom – Einfach aussitzen lässt sich ein Bußgeldbescheid nicht – auch nicht, wenn er aus Italien kommt. Blitzer-Bescheide und sonstige Strafzahlungen sollten daher unbedingt beantwortet werden, denn sonst droht eine Vollstreckung. In einem Fall jedoch gilt das laut dem ADAC nicht: Wenn das Schreiben in italienischer Sprache verfasst wurde, wird das Bußgeld, wenn es nicht bezahlt wird, in Deutschland nicht vollstreckt. Der Grund dafür leuchtet ein: Wer kein Italienisch versteht, versteht auch nicht, was ihm vorgeworfen und von ihm verlangt wird.

Für das Vergehen haften nach italienischem Recht Halter und Fahrer gemeinsam. Bei einem Bußgeld für zu schnelles Fahren, das durch einen stationären Blitzer festgestellt wurde, wird der eingetragene Fahrzeughalter ermittelt und angeschrieben. Der ADAC weist jedoch darauf hin, dass die Polizei das Geld direkt beim Fahrer oder der Fahrerin einfordert, wenn man vor Ort bei dem Verstoß erwischt wird. Gegebenenfalls könne auch das Fahrzeug beschlagnahmt werden, bis die Strafe bezahlt wird.

Bußgeld in Italien: Bei Verspätung droht Verdoppelung, für „Schnellzahler“ winkt ein Rabatt

Die Zahlungsfrist eines Bußgeldbescheids aus Italien sollte unbedingt eingehalten werden, denn: Wird das Geld nicht innerhalb der in dem Bescheid genannten Frist von 60 Tagen bezahlt, verdoppelt sich der Betrag laut Informationen des ADAC. 60 Tage beträgt demnach auch die Frist, innerhalb derer ein Einspruch gegen den Bescheid eingelegt werden kann.

Quelle: ADAC, bussgeldkataloge.de

Die drohende Verdoppelung des Bußgelds ist zwar streng, jedoch gibt es in Italien auch die Möglichkeit, weniger zu zahlen – wenn man schnell handelt: Bei den meisten Verkehrsverstößen können „Schnellzahler“, die den geforderten Betrag innerhalb von fünf Tagen nach der Zustellung des Bescheides bezahlen, einen Rabatt in Höhe von 30 Prozent auf das geforderte Bußgeld erhalten, so der ADAC weiter.

Bußgeld-Rekorde in Italien: So viel kosten die Verstöße

Italien ist der europäische Spitzenreiter in Sachen stationäre Blitzer im Straßenverkehr: Mit rund 11.000 Blitzern liegt das beliebte Urlaubsziel der Deutschen laut der statistische Auswertung der weltweiten Blitzerdaten von SCDB.info an einsamer Spitze. Allein die Stadt Florenz konnte durch ihre Blitzer im Jahr 2022 Einnahmen von 23 Millionen Euro verzeichnen. Doch nicht nur eine Geschwindigkeitsübertretung kann im Italien-Urlaub teuer werden. Einige Bußgelder, die für Verstöße im Straßenverkehr fällig werden können, sind:

Verstoß Bußgeld Parkverstoß ab 45 Euro 20 Kilometer pro Stunde zu schnell ab 175 Euro* Über 50 Kilometer pro Stunde zu schnell ab 545 Euro Nichtanlegen des Sicherheitsgurtes ab 85 Euro Handy am Steuer ab 165 Euro Über rote Ampel fahren ab 170 Euro* Alkohol am Steuer ab 545 Euro * Mindestbußgeld tagsüber, von 22 bis 7 Uhr um ein Drittel höher Quelle: ADAC (Stand Mai 2023)

Italien verhängt europaweit im Vergleich die meisten Bußgelder aufgrund von Geschwindigkeitsübertretungen, so berichtet die Onlinezeitung La Repubblica. Und die Strafzahlungen werden immer höher: Die Bußgelder seit dem vergangenen Jahr demnach um 37 Prozent gestiegen. Und nicht nur im Straßenverkehr verhängt das Land immer mehr Strafen, auch Folgen des Massentourismus sollen mit teils kurios klingenden Verboten eingedämmt werden. (na)