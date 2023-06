Touristen-Yacht geht vor Ägypten in Flammen auf – drei Urlauber tot

Von: Karolin Schäfer, Helmi Krappitz

Eine Yacht steht im Roten Meer vor Ägypten lichterloh in Flammen. Zahlreiche Menschen retten sich auf Schlauchboote. Drei Touristen kommen ums Leben.

Update vom 12. Juni, 14.45 Uhr: Ein Sprecher des britischen Reiseveranstalters bestätigte am Montag den Tod von drei zuvor vermissten Touristen. Das berichtete The Guardian. „Mit großem Bedauern müssen wir als Reiseveranstalter schweren Herzens akzeptieren, dass drei unserer geschätzten Tauchgäste, die nicht am Tauchbriefing teilgenommen hatten, am frühen Morgen des 11. Juni bei der Tragödie ums Leben kamen“, sagte Pat Adamson von „Scuba Travel“.

Als das Feuer auf dem Tauchboot vor der ägyptischen Küste ausbrach, habe eine Taucheinweisung stattgefunden, so Adamson. Die zwölf Taucher seien sofort evakuiert worden. Nachdem die 14 Besatzungsmitglieder, darunter der Kapitän und zwei Tauchlehrer vergeblich versucht hätten, die vermissten Briten zu finden, mussten auch sie das Boot verlassen. Die geretteten Touristen seien nach Marsa Shagra, einem Dorf nördlich von Marsa Alam gebracht worden. Dort werden sie medizinisch versorgt und von den örtlichen Behörden um Aussagen gebeten, um die Brandursache zu untersuchen.

Derzeit werde die „Hurricane“ Richtung Hafen gezogen. Bevor das Boot anlegen darf, müsse es noch vollständig runtergekühlt werden, so der „Scuba Travel“-Sprecher. Die Tauchergruppe bekäme konsularische Unterstützung bei der Rückkehr nach Großbritannien. Die Briten hätten durch das Feuer ihren persönlichen Besitz, einschließlich ihrer Pässe verloren.

Touristen-Yacht im Mittelmeer geht in Flammen auf – drei Urlauber vermisst

Erstmeldung vom 11. Juni, 16.45 Uhr: Marsa Alam – Auf der Yacht „Hurricane“ ist am Sonntag (11. Juni) vor Ägypten ein gewaltiges Feuer ausgebrochen. Aufnahmen zeigen, wie meterhohe Flammen aus dem Boot schlagen. Die Yacht sei für einen Tauchausflug auf dem offenen Meer nördlich von Marsa Alam unterwegs gewesen, berichtet unter anderem die Bild. Die Kleinstadt am Roten Meer ist besonders bei Urlaubern beliebt.

Ägypten: Yacht steht in Flammen – drei Menschen vermisst

Insgesamt 29 Personen hätten sich an Bord der „Hurricane“ befunden, darunter Menschen aus Großbritannien und Einheimische, meldete Daily Mirror. Ein Großteil konnte mit Rettungsbooten evakuiert werden. Drei britische Touristen gelten allerdings noch als vermisst. Ein Suchtrupp soll die Urlauber ausfindig machen.

Das Feuer sei während der Einweisung vor dem Tauchgang ausgebrochen, schilderte der einer der zwei Reiseveranstalter „Tornado Marine Fleet“ gegenüber Daily Mirror. Demnach brach der Brand gegen 06.30 Uhr aus, als die Touristen Haie und Delphine im Elphinstone-Riff beobachten wollten. Ersten Ermittlungen der örtlichen Behörden zufolge soll das Feuer durch einen Fehler im Maschinenraum verursacht worden sein. Erst vor Kurzem geriet das beliebte Urlaubsland in die Schlagzeilen. Ein Tourist ist bei einer Hai-Attacke in Ägypten getötet worden. (kas/hk)