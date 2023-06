Urlaubern drohen Geldstrafen: Ostsee-Ferienort geht gegen „unanständiges Verhalten“ vor

Im Ostsee-Urlaub sollte man künftig aufpassen. Wer sich zu freizügig oder „unanständig“ verhält, dem droht eine Strafe.

Bremen/Swinemünde – Sommer und FKK, das gehört für viele Sonnenanbeter zusammen wie Backfisch und Brötchen – zumindest an deutschen Stränden. Doch im polnischen Kurort Swinemünde auf der Insel Usedom sieht man das offenbar anders. Nacktbaden ist in der Hafenstadt nicht erlaubt.

Swinemünde: Ostseeort auf Usedom verbietet FKK – auch „oben ohne“ unzulässig

Swinemünde ist ein beliebter Ort bei Touristen – gerade im Sommer. Mit seinen langen, weißen Sandstränden lädt er zum Baden in der Ostsee ein. Aber dieser Spaß soll bitte anständig erfolgen. Darauf legen die Bürgerinnen und Bürger der 40.000-Einwohner-Stadt offenbar wert. Denn wegen „allzu frivoler“ Touristinnen und Touristen sind zahlreiche Beschwerden bei der Stadtverwaltung eingegangen. Deshalb will die Stadt in Zukunft auch dagegen vorgehen, wie ostsee-zeitung.de berichtete.

In dem polnischen Seebad versteht man in Sachen FKK keinen Spaß. Badegäste sollten dort also angemessene Badebekleidung tragen – auch im Wasser. Schon der Verzicht auf ein Bikini-Oberteil am Strand ist in den Augen der Swinemünder zu freizügig und damit unzulässig.

„Oben ohne“ ist in Deutschland inzwischen vielerorts offiziell erlaubt

Während sich Deutschland gerade dem Oben-Ohne-Trend geöffnet hat und man in städtischen Bädern vielerorts inzwischen ganz offiziell ohne Oberteil abtauchen darf, will man in dem Nachbarland nun strenger gegen solch „unanständiges Verhalten“ vorgehen. In vielen Bäderbetrieben diesseits der Grenze, wie zum Beispiel in Göttingen, ist das Oben-Ohne-Modell inzwischen etabliert.

Der Hintergrund dieser Neuerung: Eine Berlinerin hatte sich das Recht, ohne Oberteil im Schwimmbad sein zu dürfen – wie Männer auch –, erstritten, nachdem man sie wegen ihres fehlenden Bikini-Tops aus dem Schwimmbad geworfen hatte. Mit dem Ergebnis: Gleiches Recht für alle, zumindest in Berlin. Immer mehr zogen dann nach, darunter auch Hannover in Niedersachsen. Oder Kiel in Schleswig-Holstein, das ebenfalls an der Ostsee liegt.

An der Ostsee in Polen muss man bei zu viel Haut mit Geldstrafen rechnen

Doch auf diesem Stand ist man nicht überall. Wen es also in diesem Sommer an die polnische Ostseeküste zieht, der sollte sich vorher informieren, welche Regeln vor Ort gelten. Zwar wolle man Touristen in Swinemünde nicht mit „drakonischen Strafen für unanständiges Verhalten“ zur Rechenschaft ziehen. Wer sich oben ohne am Strand sonnt, müsste allerdings mit Geldstrafen rechnen.

Zwar gibt es in Polen kein Gesetz, das vorschreibt, dass man seinen Oberkörper verdeckt halten muss. Doch wenn sich jemand beschwert, kann eine Geldstrafe verhängt werden, schreibt die Berliner Zeitung. Das gilt auch, wenn man im Bikini oder Badeanzug über die Promenade spaziert. Ob auch Männer in Badehose von dieser Regelung betroffen sind, blieb unklar. Darüber gab es an dieser Stelle keine gesonderten Informationen.

Bei Missachtung der Bekleidungsregeln droht FKK-Fans ein Knöllchen

Wer sichergehen will, sollte aber lieber davon ausgehen – und sich sicherheitshalber ein T-Shirt oder Hemd überwerfen, wenn er oder sie sich schnell ein kaltes Getränk auf der Promenade holen möchte. Sonst könnte es neben bösen Blicken auch noch ein Knöllchen von den polnischen Ordnungshütern geben – wie beim Falschparken. Denn auf diese Weise wolle man die Strafen verhängen, heißt es.

Auch Hundebesitzer sollten beim Urlaub an der Ostsee aufpassen. Denn das Baden im Wasser kann für die geliebten Vierbeiner zur tödlichen Gefahr werden.