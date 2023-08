Unwetter tobt in Italien: Badestrände an der Adria von Fluten weggespült

Von: Felina Wellner

Teilen

Das stürmische Wetter an der italienischen Adria hat Spuren hinterlassen: An beliebten Badestränden wurden tausende Kubikmeter Sand abgetragen.

Jesolo/Bibione – In der vergangenen Woche haben schwere Unwetter die Urlaubsstimmung in den beliebten italienischen Badeorten getrübt. Nach dem Winter-Schock in der Adria-Region sind die Wetteraussichten endlich wieder besser, doch Schnee von gestern ist der Sturm deshalb noch nicht – das zeigt sich an Badestränden in Jesolo und Bibione.

Unwetter trifft auf Adria-Urlauber – zehntausende Kubikmeter Strand weggespült. (Symbolfoto) © IMAGO

Unwetter in Italien: Urlauber an der Adria bekommen Folgen zu spüren

Das schlimme Unwetter erreichte zunächst Österreich, Slowenien und Kroatien. Einige Tage später war dann Norditalien von einem Superzellen-Gewitter und dem folgenden Temperatursturz betroffen. Dabei wurde die Adria aufgewühlt und massenhaft Sand der beliebten Badestrände weggespült. Über die Folgen berichtet die italienische Regionalzeitung Il Gazzettino:

Ersten Schätzungen zufolge wurden in Jesolo mindestens 30.000 Kubikmeter Sand weggespült. Dabei entstand eine Stufe von etwa einem Meter Höhe, wodurch weniger Liegefläche am Strand zur Verfügung steht.

Gesperrte Straßenabschnitte; beschädigte Dünen und Touristeneinrichtungen

„Pluto“ in Bibione betroffen: einer der wenigen Hundestrände der Region

Auch benachbarte Orte wie Cavallino und Eraclea Mare sind laut der venezianischen Zeitung von ähnlichen Unwetterfolgen betroffen. Die Aufräumarbeiten laufen bereits auf Hochtouren.

Adria-Urlauber können aufatmen: auf das Unwetter folgt Sonnenschein

Zwar sind die Nachwehen des Unwetters noch spürbar, aber dennoch: Das herbeigesehnte Sommerwetter ist zurück und könnte die getrübte Urlaubsstimmung wieder aufhellen. So sommerlich ist die Prognose von wetter.de für die nächsten Tage in Jesolo:

Mittwoch, 09. August sonnig, 28 Grad Celsius Donnerstag, 10 August sonnig, 30 Grad Celsius Freitag, 11. August sonnig, 31 Grad

Es zeichnet sich ein Aufwärtstrend in den Temperaturen ab: Von Dienstag auf Mittwoch steigen die Temperaturen um vier Grad Celsius, in den Folgetagen wird es noch ein Stückchen wärmer.