Die wertvollsten Reisepässe der Welt: Spitzenplatz für Deutschland - schlechte Prognose für die USA

Von: Jannis Gogolin

Alljährlich wird ein Ranking mit den weltweit stärksten und schwächsten Reisepässe veröffentlicht. 2023 gibt es eindeutige Gewinner und ambitionierte Aufsteiger.

München – Für Weltenbummler ist der eigene Reisepass Ausweisdokument, Sammelbuch und Eintrittskarte in einem. Doch es gibt Unterschiede in den Pässen der verschiedenen Länder. Wie 2022 und die Jahre davor veröffentlicht die Londoner Anwaltskanzlei Henley & Partners ein Ranking mit den mächtigsten und den weniger starken Reisepässen. Es gibt klare Gewinner und düstere Prognosen.

Die wertvollsten Reisepässe der Welt: Deutschland zwei Ränge hinter Japan

Die Japaner können sich auf jeden Fall freuen. Laut des Henley Passport Index können die Staatsbürger Japans „weltweit erstaunliche 193 von 227 Reisezielen ohne Visum betreten“, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Anstelle einer aufwändigen Beantragung einer Einreiseerlaubnis, bedarf es nur das Vorzeigen des japanischen Reisepasses. Genauer: Das Visum werde vor Ort, etwa am Flughafen, unkompliziert bewilligt.

Den zweiten Platz teilen sich zwei Nationen: der Stadtstaat Singapur und Südkorea. Deren Einwohner können einen visafreien Eintritt in 192 Länder genießen. Daran schließen ebenso zwei Länder auf dem dritten Platz an. Deutschland und Spanien mit 190 Ländern, die deren Bürger ohne Beantragung einer Einreiseerlaubnis besuchen können. Dazu gehören alle Länder innerhalb des Schengen-Raums, zudem seit Januar 2023 auch Kroatien zählt.

Reisepässe aus USA und Vereinigtem Königreich: In neun Jahren stark nachgelassen

Keine Veränderung zur letztjährigen Positionierung kann das Vereinigte Königreich auf Platz 6 und 187 Nationen. Ein Land weniger haben die Vereinigten Staaten von Amerika in ihrem Repertoire, dass ohne Visapflicht besucht werden kann. Die beiden Länder haben laut der Londoner Kanzlei noch neun Jahre zuvor die Rangliste angeführt. Chancen auf eine Wiederkehr an die Tabellenspitze „erscheinen immer unwahrscheinlicher“.

Russsischer Reisepass nur noch begrenzt gültig – Ukraine trotz Krieg auf einen aufsteigenden Ast

Besonders gespannt wurden dabei die Ergebnisse für Russland und Ukraine erwartet. Erstere Nation liegt auf dem 49. Platz und gibt ihren Staatsbürgern in kriegsfreien Zeiten eine visafreie Einreise in 114 Länder. Ukraine ist derweil 13 Plätze weiter oben auf Rang 36 mit 144 möglichen Reisezielen angesiedelt. Nach Angaben von Henley & Partners sei das Land, „welches in der letzten Dekade 24 Plätze aufstieg“, damit noch nicht zufrieden. Der angestrebte Beitritt zur Europäischen Union würde die Ukraine vermutlich in die Top 10 katapultieren.

Das Schlusslicht bildet das islamische Emirat Afghanistan mit einem Wert von 27. Damit liegen zwischen dem letzten Platz und der Tabellenspitze Japan ein Mengenunterschied von ganzen 166 Ländern. In einer fortführenden Analyse konnte die Kanzlei laut deren Mitteilung einen starken Zusammenhang zwischen einem starken und schwachem Reisepass und dem nationalen Wohlstand beweisen.