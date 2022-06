Urlaubswetter zu Pfingsten: Vorsicht vor Hitzewelle im Süden! Mildes Sommerwetter in Nordeuropa

Von: Marc Dimitriu

Wer auf Hitze und Sonne steht, sollte in den Pfingstferien in den Süden verreisen. Doch dort könnte die Hitzewelle schon etwas zu heftig sein. Im Norden Europas ist das Wetter deutlich milder.

München - In Bayern und Baden-Württemberg haben die Pfingstferien eben gestartet. Nach zwei Jahren Pandemie sind es die ersten Ferien, zu denen in ganz Europa kaum noch Eindämmungsmaßnahmen gelten. Das Reisen ist fast wieder so entspannt und frei wie vor Corona.

Wetter in den Pfingstferien: Gewitter in Deutschland - Wetter bleibt wechselhaft

Doch bei einem perfekten Urlaub muss auch das Wetter mitspielen. Doch je nach Reiseziel gibt es deutliche Unterschiede. Wer seine Ferien lieber in Deutschland verbringt, hat vorerst nicht ganz so viel Glück. Das Wetter in der Woche nach Pfingsten bleibt wechselhaft - dabei wird es weder besonders warm, noch ist mit starken Gewittern zu rechnen. „Es ist also eine Woche zum Durchatmen, bevor am Wochenende die Sonnenanteile wieder deutlich zunehmen“, sagte eine Meteorologin des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Montag in Offenbach.

„In der neuen Woche bestimmen Tiefdruckgebiete unser Wetter“, so die DWD-Expertin. Es werde unbeständig, Unwettergefahr bestehe jedoch nicht mehr. Lediglich im Süden falle im Wochenverlauf zum Teil langanhaltender Regen, was besonders am Alpenrand zu Dauer- oder Starkregen sowie Gewittern im Südosten und -westen führen könne. Am Dienstag bleibe der Himmel überwiegend bewölkt und auch im Nordwesten und westlichen Mittelgebirgsraum gebe es einzelne Schauer. „Die Höchstwerte liegen tagsüber nur noch selten über 25 Grad. In der Nacht sinkt die Temperatur meist unter 15 Grad“, teilte die Meteorologin mit.

Wetter in Deutschland: Urlaubswetter zu Pfingsten - Am Wochenende kommt die Sonne raus

Am Mittwoch können sich die Menschen im Osten dann auch über längere Sonnenabschnitte freuen. Im Westen ist die Wolkendecke nach Angaben des DWD dicker, und es muss mit schauerartigen Niederschlägen gerechnet werden. Auch vereinzelte Gewitter mit Starkregen seien erneut möglich. Abseits der Gewitter wehe schwacher Wind aus West bis Südwest. Zum Ende der Woche erwartet die DWD-Wetterexpertin allerdings besonders in der Mitte und im Süden wieder sommerliche Temperaturen über 25 Grad.

Hitzewelle in Südeuropa: So wird das Pfingst-Wetter in Spanien und Italien

Bessere Karten als in Deutschland hat, wer ans Mittelmeer reist. In Südeuropa sieht das Wetter während der Pfingstferien besser aus. In Spanien gibt es im Norden das perfekte Sommerwetter. Unter der Woche liegen die Temperaturen in Barcelona laut wetter.com bei 26-27 Grad bei teils sonnigem, teils bewölktem Himmel. Zum Wochenende setzt sich die Sonne dann komplett durch und die Temperaturen steigen auf bis 29 Grad. Weiter südlich in Spanien wird es jedoch schon unangenehm heiß. Von Dienstag bis Donnerstag werden es in Sevilla 37-38 Grad bei prallem Sonnenschein. Am Wochenende wird es noch heißer, mit über 40 Grad. Die einzigen sinnvollen Urlaubsaktivitäten sind dann der Sprung in den Pool oder das Meer.

Auch in weiten Teilen Italiens dürften viele Touristen diese Woche ins Schwitzen kommen. In der Hauptstadt Rom sinken die Temperaturen die ganze Woche über am Tag nicht unter 30 Grad. Am Samstag wird sogar mit 34 Grad gerechnet. Bei Ausflüge sollte man also reichlich Wasser trinken. Wer mit solcher Hitze nicht klarkommt, aber trotzdem Dolce Vita will, sollte im Norden Italiens bleiben. In Venedig z. B. bleiben die Temperaturen diese Woche bei 21-27 Grad. Allerdings kämpft das beleibte Urlaubsland mit der Schließung von etlichen Stränden.

Milde Temperaturen und etwas Regen: Museums-Wetter in Nordeuropa

Wer sich lieber für Städte-Reisen in Nordeuropa entscheidet, sollte trotz Sommer auf jeden Fall seine Regenjacke einpacken. In Amsterdam wird es am Mittwoch regnerisch. Die restliche Woche beleibt es aber trocken bei 17-21 Grad. Die meiste Zeit ist es bedeckt, aber gelegentlich kommt die Sonne durch. Noch weiter nördlich, in Kopenhagen, sieht das Wetter ähnlich aus. Doch hier kann es auch am mittleren Ferienwochenende regnen. Die Temperaturen liegen ebenfalls bei 17-21 Grad. Perfektes Wetter, um bei der Stadtbesichtigung den ein oder anderen Museums-Besuch im Trockenen zu machen. (md mit dpa)