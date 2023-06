„Gläser im Gesicht zerschmettert“: Deutscher (20) auf Mallorca brutal zugerichtet

Von: Maximilian Kettenbach

Teilen

Polizei auf Mallorca (Archivfoto 2021) © Chris Emil Janssen/imago

Ein junger Deutscher wurde von drei Landsmännern Berichten zufolge mit einem Glas im Gesicht attackiert. Dem Opfer drohen schwere gesundheitliche Folgen. Täter sind flüchtig.

Palma – Tiefe Verletzungen im Gesicht, die mit 30 Stichen genäht wurden, und die Gefahr, das Augenlicht zu verlieren. Ein 20-jähriger Deutscher ist auf der Urlaubsinsel Mallorca (Spanien) offenbar von einem deutschen Landsmann brutal zugerichtet worden.

Polizisten im Urlaub retten Deutschem auf Mallorca das Leben

Wie die Zeitung Última Hora berichtet, ist einer der mutmaßlichen Täter bereits festgenommen worden, zwei weitere sind flüchtig. Der mutmaßliche Angreifer musste Stunden später in Haft. Das Opfer, das auf Mallorca lebt, hatte Glück im Unglück. Zwei urlaubende Polizisten bekamen den Überfall mit, schafften es, die Kämpfenden zu trennen und retteten so dem Deutschen, wie es heißt, das Leben. Minuten später trafen dem Bericht nach mehrere Polizeipatrouillen und Krankenwagen am Tatort ein. Der Festgenommene stand laut Polizei unter Alkoholeinfluss.

Alles ereignete sich am Freitag, 9. Juni, gegen drei oder vier Uhr morgens. Der Anwalt des Opfers, Antonio Martínez, schilderte der Mallorca-Zeitung den Vorfall. Ein Mann soll ihn in einem Club am Paseo Marítimo in Palma absichtlich mit der Schulter gestoßen haben. „Danach kamen zwei weitere Männer dazu, die meinem Mandanten Gläser im Gesicht zerschmetterten“, sagte er.

Opfer muss nach Überfall auf Mallorca um Augenlicht bangen

Selbst die Sicherheitskräfte der Discothek hätten dem Opfer nicht etwa geholfen, vielmehr sei der 20-Jährige noch von einem von ihnen auf der Straße geschlagen worden. Nachdem die Polizisten eingeschritten seien, wurde er blutüberströmt ins Krankenhaus gebracht. Nun muss er um sein Augenlicht bangen.

Das Motiv der mutmaßlichen Täter ist weiter völlig unklar. Offenbar hatte es zuvor keinerlei Auseinandersetzung im Vorfeld zwischen Opfer und Täter gegeben.

Mallorca ächzt unter zahlreichen Urlaubern und unter ungewöhnlich vielen Unwettern in diesem Sommer. Gewalttaten dieser Art sind für die vielen gut gelaunten Menschen an der Playa der nächste Dämpfer.