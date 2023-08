„Raub am Meer in Kroatien“: Urlauber geht bei Adria-Preisen an die Decke

Von: Mark Stoffers

Die Preisexplosion in Kroatien erfährt in diesem Sommer einen neuen Höchststand. Aufgrund der Steigerung verschaffen sich viele Urlauber Luft im Netz.

München – Ein berühmtes Fußball-Zitat heißt: „Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien.“ In diesem speziellen Fall handelt es sich aber nicht um die Geografie- oder Künste von Andreas Möller, sondern vielmehr um den Vergleich, auch wenn er etwas hinkt. Denn nach Ansicht eines Urlaubers ist es mittlerweile scheinbar egal, ob man nach Kroatien an die Adria oder Paris in den Urlaub fährt. Jedenfalls, wenn es um die Preise geht.

Denn im dritten Jahr in Folge sehen sich Urlauber, die ihren Urlaub an der Adria-Küste verbringen, einer Preisexplosion ausgesetzt. Alleine die Rechnung für Cevapcicci oder Bier empfinden einige Touristen als Schlag ins Gesicht. Doch die steigenden Preise in Cafés und Restaurants in Kroatien, das von einem Erdbeben erschüttert wurde, treiben den Unmut vieler Reisenden auf die Spitze.

Auf der Facebook-Seite „Savjetnik za putovanja – Travel Advisor“ platzte einem Nutzer namens Dubravko nun der Kragen, auch wenn sein Urlaub sich wohl nicht so zu einem Debakel entwickelte, wie die Reise einer Urlauberin auf dem noch größten Kreuzfahrtschiff der Welt. und heizte damit die Diskussionen, die sich im Netz mit der Preisexplosion in Kroatien beschäftigen, nur noch weiter an. Während viele Urlauber wegen der Preisexplosion gar nicht mehr nach Kroatien kommen wollen, zog er bei seinem Post den Vergleich zwischen einer Pariser Pizzeria und den adriatischen Gaststätten und Restaurants.

Ein Urlauber ist von den Preisen an der kroatischen Adria-Küste entsetzt. Er vergleicht das Essen mit der französischen Hauptstadt und kommt zu einem eindeutigen Ergebnis. (tz-montage) © dpa

Sein Ergebnis war auch abseits der teuersten „Stadt an der kroatischen Adriaküste“ relativ eindeutig, sodass er unter seinem Post mit dem Bild des Pariser Restaurant-Menüs kommentierte: „Preise im Zentrum von Paris vs. Raub am Meer in Kroatien“. Und tatsächlich, ein Blick auf die Speisekarten beider Regionen zeigt wenig bis gar keine Unterschiede. Während in Paris eine Pizza zwischen 12,70 und 19,90 Euro kostet und die Preise bei Pastagerichten zwischen 15,90 und 18,80 Euro liegen, müssen Urlauber an der Adria aufgrund der Preise in Kroatien ähnlich tief in die Tasche greifen.

Teuer-Keule in Kroatien: Urlauber bremsen den Frust über hohe Preise an der Adria-Küste

An der Adria sieht die Preisspanne gar nicht so viel anders aus. Für die italienische Küche werden in einigen Lokalen bis zu 11 Euro fällig. Die teuersten Gerichte liegen bei ungefähr 20 Euro. Pastagerichte variieren zwischen 11 und 18 Euro. Doch die hohen Preise gelten nicht nur für die „ausländischen“ Gerichte. Auch die Preise für die lokale Spezialität Cevapcici befinden sich zwischen 11 und 15 Euro. Bei einem klassischen Burger müssen mit 16 bis 19 Euro oder gar 22 Euro gerechnet werden. Und dabei ist die Strafe, die eine Kroatien-Urlauberin fürs Trinken erhalten hat, noch gar nicht mit eingerechnet.

Auf den ersten Blick erscheinen die Preise einer Teuer-Keule in Kroatien zu gleichen. Allerdings bremsen auch einige Urlauber den Frust über die hohen Ausgaben beim Essen. Denn es lassen sich auch an der Adriaküste immer noch Ausnahmen finden. Dabei bedarf es aber etwas Spitzfindigkeit, um auch günstig am Meer zu essen. Dafür muss man aber die richtigen Orte kennen. Zum Glück gibt es im Netz hilfsbereite User, die mit Rat und Tat in Form von Fotos und Erfahrungen von günstigeren Lokalen zur Seite stehen. Damit auch am Ende der Kroatien-Urlaub wie der Ferienjob für zwei Frauen nicht zum Albtraum wird.

Und weitere gute Nachrichten gibt es auch: Nach der Kritik an den hohen Preisen in Kroatien und den Stornierungen von vielen Urlaubern reagiert das Land ... zumindest in einer Branche.