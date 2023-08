Feuer-Inferno in Kroatien: Verheerender Waldbrand nahe beliebtem Urlaubsort

Von: Kilian Bäuml

Teilen

Seit Wochen kommt es in der ganzen Mittelmeer-Region immer wieder zu Bränden. Jetzt ist auch Kroatien betroffen – die Flammen erreichen fast ein UNESCO-Weltkulturerbe.

München – Schon seit Wochen herrscht im Süden Europas eine Hitzewelle. Die führt dazu, dass sich Urlaube an Traumständen in echte Albträume verwandeln können. Touristen der griechischen Insel Rhodos werden sogar evakuiert und wieder zurück nach Deutschland geflogen. Auch Kroatien ist ein beliebtes Urlaubsland der Deutschen und wird aktuell von Waldbränden heimgesucht – rund 150 Feuerwehrleute sind aktuell im Einsatz.

Feuer in Kroatien erreicht beinahe UNESCO-Weltkulturerbe – und beliebte Urlaubsregion

Die Sommerferien haben in den meisten Bundesländern bereits begonnen und viele Familien verbringen ihren Urlaub gern am Mittelmeer. Aktuell haben jedoch viele Regionen Südeuropas mit Feuer zu kämpfen – Kroatien ist da keine Ausnahme. Aufgrund des Feuers sollen sogar Landminen explodiert sein. Erst am Mittwoch (26. Juli) wüteten die Brände sogar nahe der Stadt Dubrovnik, die bei Touristen sehr beliebt ist. Ihre Altstadt zählt zum Weltkulturerbe der UNESCO und wird jedes Jahr von bis zu einer Million Menschen besucht. Laut eines Urlaubsportals ist die kroatische Stadt jedoch auch auf Platz 1 der überfülltesten Urlaubsziele.

Die Brände selbst wüten bereits seit mehreren Tagen, die Feuerwehr ist seit Donnerstag im Einsatz. Die Löscharbeiten werden jedoch von Wind beeinträchtigt. Insgesamt sollen rund 150 Feuerwehrleute und sechs Löschflugzeuge daran arbeiten, die Feuer unter Kontrolle zu bringen. Auch nahe der beliebten Urlaubsregion Split soll es laut der Zeitung Heute zu Bränden gekommen sein.

In der ganzen Mittelmeer-Region kommt es aktuell immer wieder zu Waldbränden – derzeit wüten die Flammen auch in Kroatien. © Miroslav Lelas/dpa

Waldbrände und Erdbeben in Mittelmeer-Region erreichen auch Kroatien

An die historische Innenstadt von Dubrovnik sollen die Flammen bis auf zwölf Kilometer herangekommen sein, bisher wurden jedoch noch keine Gebäude vom Feuer bedroht. Doch nicht nur die Brände machen dem Land aktuell zu schaffen, es kam neulich zu einem Erbeben an der Adria, das neben Kroatien, auch Italien und Slowenien erschütterte.

Bisher machte Kroatien bei Urlaubern in diesem Jahr vor allem durch seine stark gestiegenen Preise aufmerksam. So zeigt beispielsweise eine Reportage, wie stark die Preise an der Adria angezogen haben. Dass die Kosten für einen Urlaub am Mittelmeer so drastisch gestiegen sind, führt sogar dazu, dass etliche Touristen nicht mehr nach Kroatien reisen wollen. (kiba/afp)