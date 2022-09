US-Amerikaner entgeht zum vierten Mal der Todesstrafe - eigentlicher Mörder bereits verurteilt

Eine Todeskammer in einem Gefängnis in den USA. Die Verurteilten erhalten hier die tödliche Injektion (Symbolbild). © Paul Buck/EPA/dpa

Der US-Amerikaner Richard Glossip sitzt seit 24 Jahren im Todestrakt: Ausgerechnet die Aussage des eigentlichen Mörders könnte jetzt alles ändern.

Oklahoma City (USA) - Im Jahr 1998 wegen Mordes an seinem Chef zum Tode verurteilt, wartet Richard Glossip seit 24 Jahren in den USA auf seine Todesstrafe. Eine auf September dieses Jahres datierte Hinrichtung wurde jedoch ausgesetzt, wie CNN berichtet. Und es ist nicht das erste Mal, dass Glossip der Todesstrafe entging.

Bereits zum vierten Mal sei der Mann seiner Strafe entkommen, so seine Anwälte gegenüber CNN. Drei Mal in seinem Leben habe Glossip bereits die sogenannte Henkersmahlzeit bekommen. Und einmal, im Jahr 2015, sei er nur Minuten entfernt von seinem Tod gewesen. Die damalige Gouverneurin des Staates Oklahoma, Mary Fallin, habe die Todesstrafe in letzter Minute abgewendet, nachdem der Verdacht im Raum gestanden hatte, dass ein nicht-zugelassenes Mittel in der Injektion verwendet werden sollte.

Zweifel an der Schuld Glossips - neue Hinrichtung auf Dezember terminiert

Der Aufschub gilt nun für sechs Wochen - zwei Wochen später, für 8. Dezember, ist erneut die Hinrichtung des Mannes angesetzt. „Das gibt uns genügend Zeit, in einem ordentlichen Gerichtsverfahren neue Beweise vorzulegen“, so Glossips Anwälte.

In den USA gilt der Fall tatsächlich als umstritten, unter anderem gibt es Zweifel an der Ermittlungsarbeit. Dies hatte eine unabhängige Anwaltskanzlei im Juni 2022 bestätigt. Und auch Gossip selbst beteuert seit Jahren seine Unschuld.

Mörder Justin Sneed hatte gegen Glossip ausgesagt

Zum Tode verurteilt worden war der inzwischen 59-Jährige, weil er den Mord an seinem Chef in Auftrag gegeben habe. Für die eigentliche Ausführung des Mordes wurde bereits Glossips ehemaliger Kollege, Justin Sneed, verurteilt. Ihm wurde nachgewiesen, dass er den gemeinsamen Boss der beiden mit einem Baseballschläger getötet hatte. In seinem Gerichtsverfahren hatte er jedoch stets angegeben, auf Anweisung Glossips gehandelt zu haben.

Richard Glossip wurde - möglicherweise unschuldig - im US-Staat Oklahoma zum Tode verurteilt © Twitter/User RealRichGlossip Screenhot

Glossips Unterstützer, die eine Website und Kanäle in den sozialen Medien betreiben, setzen ihre Hoffnungen nun ausgerechnet in Sneed: In Gesprächen mit Familien und Angehörigen habe dieser gesagt, dass er seine Aussage gegen Glossip möglicherweise zurückziehen werde. (kat)