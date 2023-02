Musiklegende Bacharach ist tot: Er schrieb unter anderem Welthits für Frank Sinatra

Von: Kai Hartwig

US-Komponist Burt Bacharach (hier bei einem Auftritt 2018 in Berlin) ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren. © Gregor Fischer/dpa

Als Schöpfer zahlreicher Hits wurde Burt Bacharach weltberühmt. Nun starb der „I Say a Little Prayer“-Komponist mit 94 Jahren.

Los Angeles – Der US-Komponist Burt Bacharach ist tot. Er starb im Alter von 94 Jahren in seinem Haus in Los Angeles. Das gab Bacharachs Sprecherin Tina Brausam am Donnerstag (9. Februar) bekannt. Der für seine romantischen Balladen zwischen Jazz und Pop bekannte Komponist starb demnach bereits am Mittwoch (8. Februar) in seinem Haus in Los Angeles „friedlich“ umgeben von seiner Familie. Bacharach sei eines natürlichen Todes gestorben, gab Brausam an.

Burt Bacharach ist tot: US-Starkomponist im Alter von 94 Jahren gestorben – er schrieb zahlreiche Welthits

Zu seinen weltberühmten Kompositionen zählten unter anderem die Songs „I Say a Little Prayer“, „That‘s What Friends Are For“ oder „Raindrops Keep Fallin‘ on My Head“. Bacharachs Werke wurden von zahlreichen Weltstars interpretiert und zu Hits gemacht, darunter Marlene Dietrich, Aretha Franklin, Tom Jones, Elvis Costello, Neil Diamond, Frank Sinatra oder Dusty Springfield. Für seine Kompositionen wurde Bacharach mit mehrere Grammys, Oscars und Golden Globes ausgezeichnet.

Bacharach wurde 1928 in Kansas City im US-Bundesstaat Missouri geborene. Der passionierte Jazz-Pianist studierte an mehreren US-Universitäten Komposition und arbeitete nach seiner Zeit bei der Armee als musikalischer Direktor für die Tourneen von Marlene Dietrich.

1957 lernte er den Songtexter Hal David kennen, mit dem er eine der erfolgreichsten künstlerischen Partnerschaften der US-Musikgeschichte einging. Vier Jahre später entdeckten die beiden die Sängerin Dionne Warwick, für die sie eine Reihe von Hits schrieben. Zwischen 1962 und 1968 schafften Bacharach und David es mit ihren Songs 15 Mal in die Top 40 der US-Charts.

Bacharach und David schreiben Welthit „Raindrops Keep Fallin‘ On My Head“ – Streit sorgt für Trennung

Einer der bekannten Songs des Duos ist „Raindrops Keep Fallin‘ On My Head“ für den Kultfilm „Zwei Banditen - Butch Cassidy und Sundance Kid“ mit Paul Newman und Robert Redford aus dem Jahr 1969. Der Song wurde mit einem Oscar ausgezeichnet, einen weiteren Oscar gab es für die beste Filmmusik.

1973 zerstritten sich Bacharach und David aber aus finanziellen Gründen. Zehn Jahre lang kommunizierten sie nur über Anwälte, sie arbeiteten nie wieder zusammen. David starb im Jahr 2012.

Bacharach gewann im Laufe seiner Karriere sechs Grammys. Einen dritten Oscar gewann er für den Song für den Film „Arthur - Kein Kind von Traurigkeit“ aus dem Jahr 1981. (kh mit afp)