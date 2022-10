Amazon-Mitarbeiter tot aufgefunden – offenbar von Hunden totgebissen

Von: Martina Lippl

Hunde haben einen Amazon-Lieferfahrer offenbar totgebissen (Symbolfoto). © Sabine Gudath/imago

Hunde haben wohl einen Lieferfahrer von Amazon in den USA getötet. Nachbarn alarmierten die Polizei, weil das Fahrzeug mehrere Stunden vor einem Haus parkte.

Excelsior Springs – Ein Amazon-Mitarbeiter ist tot in einem Hof auf einem Grundstück im US-Bundesstaat Missouri entdeckt worden. Wie CNN berichtet, riefen Nachbarn in Excelsior Springs die Polizei, nachdem sie bemerkt hatten, wie ein Amazon-Lieferwagen mehrere Stunden vor einem Wohnhaus im Leerlauf stand.

USA: Hunde beißen Amazon-Fahrer offenbar tot

Die Beamten entdeckten dann die Überreste des Amazon-Fahrers. Hinter dem Tor eines Zaunes befanden sich ein Deutscher Schäferhund und eine Dogge. Die Bewohner des Hauses waren zu diesem Zeitpunkt nicht anwesend. Beide Tiere sollen nach Angaben der zuständigen Sheriffs Scott Childers von Ray County (Missouri, USA) aggressiv gewesen sein. „Sie waren weiterhin aggressiv und ich musste sie töten“, sagte Childers laut CNN.

Amazon-Fahrer tot im Hof gefunden: Obduktion soll Todesursache abschließend klären

Der Fahrer und die Hunde sollen in den nächsten Tagen obduziert werden. Zunächst sei unklar, ob die Hunde den Tod des Fahrers verursacht haben. Die Leiche des Amazon-Fahrers habe jedoch schwere Verletzungen aufgewiesen, die auf Hundebisse hindeuten würden. Childers sagte gegenüber Lokalmedien, dass er noch nie zuvor so einen schweren Hundeangriff gesehen habe. Allerdings habe es am Sonntag einen anderen Vorfall in Excelsior Springs gegeben. Ein Hund hatte einen anderen Amazon-Fahrer in den Unterarm gebissen.

Lieferfahrer von Amazon sollen wegen der Arbeitsbelastung keine Zeit für die Toilette haben © Richard B. Levine via www.imago-images.de

Die Sprecherin von Amazon sprach dem Fahrer und seiner Familie ihr Beileid aus. Laut dem Nachrichtenportal cnet.com sollen Amazon-Lager von den bundesstaatliche Arbeitsschutzbehörden am selben Tag untersucht worden sein. Vier Amazon-Mitarbeiter starben demnach im Sommer bei unterschiedlichen Vorfällen. Lagerarbeiter und auch Lieferfahrer klagen über das von Amazon geforderte Arbeitstempo. Das würde zu Arbeitsunfällen führen. Auch das Verletzungsrisiko von Amazon-Lieferfahrern sei erhöht. Es gäbe Auseinandersetzungen mit Kunden und auch mit Nachbarn in der Nähe von Wohnhäusern, wo Pakete ausgeliefert werden.

Amazon ist für seine harten Arbeitsbedingungen bekannt. Doch dass Lieferfahrer wegen Zeitmangels noch nicht mal eine Toiletten-Pause einlegen können, sorgt 2021 für einen Riesen-Wirbel.(ml)