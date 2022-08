Neuer Fall von Polizeigewalt in den USA: Drei Beamte nach gewaltsamer Festnahme suspendiert

Von: Christina Denk

In Arkansas wurden drei Polizisten nach einer gewaltsamen Festnahme vom Dienst suspendiert. Ein Video der Vorfälle sorgt für Empörung. © Screenshot Twitter

In den USA sorgt ein Video einer Festnahme für Empörung. Drei Polizisten prügeln auf einen Mann am Boden ein. Die Polizei ergreift rechtliche Schritte gegen alle vier.

Arkansas — Drei Polizisten knien über einem auf dem Boden liegenden Mann. Zwei der Polizisten prügeln auf den Mann ein. Der Dritte fixiert ihn auf der Straße. Passanten sprechen die Polizisten auf ihr Verhalten an. Doch einer der Beamten befiehlt ihnen, fernzubleiben. Das Video dieses Vorfalls wird aktuell in sozialen Medien tausendfach geteilt und hat in den USA für Empörung gesorgt. Es ist das jüngste Beispiel von dokumentierter Polizeigewalt in den USA.

Polizeigewalt USA: Polizisten prügeln auf 27-Jährigen ein — Hintergründe noch unklar

Was vor den Aufnahmen, die in der Nähe der Ortschaft Mulberry im Bundesstaat Arkansas am Sonntag (21. August, Ortszeit) aufgezeichnet wurden, geschah, ist bislang noch unklar. Laut einem Bericht des TV-Senders 40/29 News war der Mann festgenommen worden, nachdem er am Sonntag den Angestellten einer Tankstelle bedroht hatte. Bei dem Mann soll es sich nach Angaben der Polizei um einen 27-jährigen weißen US-Bürger handeln.

Er habe zunächst mit den Polizisten, attackierte sie aber später. Wie die Polizei Arkansas auf Facebook mitteilte, wurde der 27-Jährige nach dem Vorfall zunächst zur Behandlung in ein Krankenhaus und anschließend in ein Gefängnis gebracht. Er wird unter anderem wegen Körperverletzung, terroristischer Bedrohung und Widerstand gegen die Festnahme angeklagt

Polizeigewalt USA: Beamte werden vom Dienst suspendiert

Auch für die Beamten hat das Video Konsequenzen. Die drei beteiligten Beamten wurden nach Behördenangaben vom Dienst suspendiert, gegen sie wird derzeit ermittelt. Das Büro des zuständigen Sheriffs von Crawford County erklärte auf Facebook, es habe die Staatspolizei von Arkansas um Ermittlungen gegen die zwei unter seiner Verantwortung stehenden beteiligten Polizisten und um ihre Suspendierung gebeten. Der dritte auf dem Video zu sehende Polizist wurde nach Angaben des zuständigen Bürgermeisters von Mulberry ebenfalls vom Dienst suspendiert.

Der republikanische Gouverneur von Arkansas, Asa Hutchinson, bestätigte die Ermittlungen in Online-Netzwerken. Auf Twitter versprach er „Ermittlungen auf Grundlage der Beweisvideos und der Forderungen der Staatsanwaltschaft“. Im Mai 2020 hatte das Video der Tötung des Afroamerikaners George Floyd weltweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt entfacht. Ein Vergleich zeigt, was im Polizeisystem der USA anders läuft als in Deutschland. (chd/dpa)