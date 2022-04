Folgen von US-Atomtests in den 50er und 60er-Jahren - „Ich bin ein Opfer meiner eigenen Regierung“

Von: Bettina Menzel

Ein Atompilz steigt nach der Explosion einer Atombombe über dem Testgelände in der Wüste von Nevada auf. (Undatiert) © picture alliance / dpa | dpa

Neben Casinos hatte Nevada in den 50er-Jahren noch eine weitere „Attraktion“: Atombomben, die in der Wüste explodierten. Mit schwerwiegenden Folgen für die Bevölkerung.

Nevada - Heute scheint es unvorstellbar, in den 50er- und 60er-Jahren war es für viele Anwohner normal. Etwa 100 Kilometer entfernt von dem berühmten „Strip“ in Las Vegas fanden in der Wüste Nevadas Atomwaffentests der US-Army statt. Die radioaktive Strahlung wurde vom Wind oft hunderte oder sogar tausende Kilometer weit getragen. Wie gefährlich dies für Anwohner und Touristen war, erfuhren sie erst, als es bereits zu spät war.

Kalter Krieg: US-Militär lässt Atombomben-Testgebiet errichten

Es herrschte Kalter Krieg zwischen den USA und der Sowjetunion. Das US-Militär wollte daher die Auswirkungen der Atombombe auf zivile Einrichtungen näher erforschen und begann 1951 mit dem Test von Atomwaffen in der Wüste von Nevada. Bis 1962 wurden dort oberirdische Tests durchgeführt, lange danach erfolgten auch noch unterirdische Atombombentests. Ein Zeuge dieser Zeit ist heute die sogenannte „Doom Town“, die mitten in der Wüste als Mahnmal für eines der schlimmsten Experimente der Geschichte steht.

US-Militär ließ Bevölkerung über die Gefahren der Atomtests im Unklaren

Zu jener Zeit waren zwar die langfristigen Folgen von radioaktiver Strahlung noch nicht so gut erforscht wie heute. Doch der US-Regierung war bereits bekannt, wie gefährlich die Bombe war. Über diese Gefahren ließen die Behörden die Bevölkerung allerdings im Unklaren. Touristen wie Einheimische veranstalteten sogenannte „Bomb Parties“ und fuhren in die Wüste oder auf umliegende Anhöhen oder Berge, um die Tests besser sehen zu können. „Das war ein großes Ereignis“, erinnert sich Bill Reynolds, der heute unheilbar an Krebs erkrankt ist und in unmittelbarer Nähe zum Testgelände in Idaho aufwuchs. „Es gab ja sonst nicht viel hier in Emmett“, so Reynolds gegenüber der Tagesschau.

Die Regierung habe sie nicht vor den Gefahren gewarnt, erzählt Reynolds weiter. Dabei ging radioaktiver Niederschlag auf sie nieder, ebenso auf Früchte der Region, die er sorglos aß sowie auf Kühe auf der Wiese, deren Milch er trank. Heute hat Reynolds multiplen Krebs im Endstadium. In seiner Region, dem Gem County in Idaho, gibt es überdurchschnittlich viele Krebserkrankungen. Reynolds verlor bereits viele Freunde und Familienmitglieder an die Krankheit. Die US-Army selbst hat Soldaten sogar wenige Kilometer an die Explosion herangebracht, ohne Schutzkleidung oder Warnungen. Gail Andress, ein Anwohner von Las Vegas gab gegenüber der Las Vegas Weekly an, dass ihm versichert wurde, dass es völlig ungefährlich sei. Daher sei er frühmorgens in die Wüste gefahren und habe sich das Ereignis angesehen. „Es sah aus, als ging die Sonne noch einmal auf“, so Andress. Es sei eine Attraktion gewesen.

Betroffener über Atomtests: „Am Ende waren es unsere eigenen Leute, die uns getötet haben“

Gem County in Idaho ist eine der nachweislich am stärksten verstrahlten Regionen der USA. Eine Entschädigung der US-Regierung hat der Betroffene Reynolds wie viele andere allerdings bis heute nicht bekommen. „Ich bin ein Opfer meiner eigenen Regierung“, sagte Reynolds der Tagesschau: „Wir hatten, als ich Kind war, im Kalten Krieg so große Sorge, dass die Russen uns mit Atomwaffen auslöschen könnten. Dabei waren es am Ende unsere eigenen Leute, die uns getötet haben.“ „Downwinders“ werden die Betroffenen auch genannt, denn oft wurden die radioaktiven Partikel der Atomtests vom Wind in die umliegenden Regionen in Arizona, Nevada, New Mexico, Utah, Oregon, Washington und Idaho getragen.

Um eine Entschädigung zu bekommen lebt der „Downwinder“ Reynolds aber wohl im falschen Bundesstaat. In Nevada, Arizona und Utah haben Betroffene einem Bericht der Tagesschau zufolge Zahlungen der Regierung erhalten, in Idaho und weiteren US-Bundesstaaten gingen die Klagenden bislang leer aus. Die Gesetzesgrundlage für Entschädigungen läuft im Sommer aus, so der Bericht weiter, eine Verlängerung oder Ausweitung in andere Staaten war bislang nicht erfolgreich.