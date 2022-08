Autor Salman Rushdie muss nach Attacke künstlich beatmet werden - Scholz reagiert: „Abscheuliche Tat“

Teilen

Der Autor Salman Rushdie wird versorgt, nachdem er auf einer Bühne angegriffen wurde. © Joshua Goodman/ dpa

Seit 30 Jahren wird Salman Rushdie vom Iran mit dem Tode bedroht. Am Freitag wurde der weltbekannte Autor in New York mit einem Messer attackiert.

Update vom 13. August, 20.10 Uhr: Der 24-jährige Täter aus New Jersey, Hadi Matar, wurde wegen versuchtem Mord und Körperverletzung angeklagt. Wie die New York Times berichtete, befindet sich Matar im Chautauqua Bezirksgefängnis. Die Motive des Täters bleiben weiterhin unbekannt. Nach aktuellem Wissensstand handelte der Täter allein.

Rushdie-Attacke: Scholz verurteilt den Angriff auf den Schriftsteller

Update vom 13. August, 19.33 Uhr: Bundeskanzler Olaf Scholz hat den Messerangriff auf den Schriftsteller Salman Rushdie scharf verurteilt. Auf Twitter sprach Scholz am Samstag von einer „abscheulichen Tat“ und wünschte Rushdie viel Kraft für die Genesung. „Die Welt braucht Menschen wie Sie, die sich vom Hass nicht einschüchtern lassen und furchtlos für die Meinungsfreiheit eintreten“, erklärte Scholz weiter.

Rushdie-Attacke: Autor wird künstlich beatmet

Update vom 13. August, 08.10 Uhr: Der Autor Salman Rushdie muss nach Angaben seines Agenten künstlich beatmet werden und könnte sogar ein Auge verlieren. „Die Nachrichten sind nicht gut“, erklärte Agent Andrew Wylie am Freitag nach Angaben der New York Times. „Salman wird vermutlich ein Auge verlieren; die Nerven seines Arms wurden durchtrennt; und seine Leber wurde durch einen Stich getroffen und beschädigt.“ Demnach wurde der britisch-indische Schriftsteller an ein Beatmungsgerät angeschlossen.

Ein 24-Jähriger hatte Rushdie am Freitag bei einer Literaturveranstaltung im Bundesstaat New York attackiert und schwer verletzt. Der 75-jährige Autor der „Satanischen Verse“, zu dessen Tötung 1989 Irans geistliches Oberhaupt Ayatollah Khomeini wegen angeblicher Beleidigung des Propheten Mohammed aufgerufen hatte, wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen und notoperiert.

Der Angreifer wurde von Zuschauern überwältigt und von einem anwesenden Polizisten festgenommen. Das Motiv des 24-Jährigen aus Fairfield im nahe New York gelegenen Bundesstaat New Jersey war zunächst unklar.

Update vom 12. August, 22.20 Uhr: Zu den Hintergründen des Angriffs gibt es bislang keine Details. Ob dieser im Zusammenhang mit der jahrzehntealten Fatwa steht, blieb zunächst offen. Ein Reporter der US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete, der Angreifer habe 10 bis 15 mal auf Rushdie eingeschlagen oder gestochen. Der ebenfalls angegriffene Interviewer hat nach Polizeiangaben eine Kopfverletzung.

Wenige Tage vor dem Attentat hatte der weltbekannte Autor dem Magazin Stern gesagt, dass er sich in den USA sicher fühle. „Das ist lange her“, sagte Rushdie im Interview mit Korrespondent Raphael Geiger Ende Juli auf die Frage, ob er noch immer um sein Leben bange, wie das Magazin berichtete. „Für einige Jahre war es ernst“, sagte Rushdie weiter. „Aber seit ich in Amerika lebe, hatte ich keine Probleme mehr.“ Der Autor habe dabei aber auch vor dem politischen Klima und möglicher Gewalt in den USA gewarnt: Das Schlimme sei, „dass Morddrohungen alltäglich geworden sind.“

Update vom 12. August, 19.30 Uhr: Nach Angaben der New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul hat das Eingreifen eines Polizisten dem Autor Salman Rushdie nach einem Angriff das Leben gerettet. „Und ich möchte die Staatspolizei loben, es war ein staatlicher Polizist, der aufstand und sein (Rushdies) Leben rettete, ihn beschützte“, sagte Hochul am Freitag in der Stadt Buffalo. Rushdie sei am Leben und bekomme in einem örtlichen Krankenhaus die Hilfe, die er benötige.

Nach Messerangriff: Salman Rushdies Zustand ist unbekannt

Erstmeldung vom 12. August: Chautauqua - Der seit Jahren mit dem Tode bedrohte Schriftsteller Salman Rushdie ist am Freitag nach US-Medienberichten auf einer Bühne im US-Bundesstaat New York mit einem Messer attackiert worden. Die US-Nachrichtenagentur Associated Press berichtete am Freitag von dem Vorfall im Westen New Yorks unter Berufung auf einen eigenen anwesenden Reporter.

Der Angriff ereignete sich demnach in Chautauqua County. Auf Videobildern war zu sehen, wie Menschen dem indisch-britischen Autor nach dem Angriff zu Hilfe eilten. Die Polizei bestätigte einen Messerangriff vor Ort, machte aber zunächst keine Angaben zur Identität des Opfers.

Polizeiangaben zufolge wurde Rushdie am Hals verletzt. Der 75-jährige Schriftsteller sei mit einem Hubschrauber in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht worden. „Über seinen Zustand ist nichts bekannt.“ Polizei und medizinische Einsatzkräfte seien zu dem Veranstaltungshaus im Ort Chautauqua gerufen worden, bestätigte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Schiiten bedrohen Autor - Rushdies Angreifer in New York festgenommen

Wegen seines Werks „Die satanischen Verse“ (1988) war Rushdie einst mit einer Fatwa belegt worden, die zu seiner Tötung aufforderte. Einige Muslime fühlten sich durch das Werk in ihrem religiösen Empfinden verletzt, der schiitische Führer hatte ihm „Gotteslästerung“ vorgeworfen. Irans Revolutionsführer Ajatollah Khomeini erließ ein islamisches Rechtsgutachten, das zur Tötung Rushdies und all derer aufrief, die an der Verbreitung des Buches beteiligt waren. Rushdie musste untertauchen, erhielt Polizeischutz.

Die US-Zeitung New York Times zitierte eine Zeugin: „Es gab nur einen Angreifer“. Und weiter: „Er war schwarz gekleidet. Er hatte ein loses, schwarzes Kleidungsstück an. Er rannte blitzschnell auf ihn zu.“ Der Täter sei am Freitag in der Veranstaltungshalle im Ort Chautauqua festgenommen worden, teilte die New Yorker Polizei mit. Um 11.00 Uhr vormittags (Ortszeit, 17.00 Uhr MESZ) „rannte der männliche Verdächtige auf die Bühne und griff Rushdie und einen Interviewer an“, hieß es. (sf/dpa/AFP)