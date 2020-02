Mann schickt dieses Foto an seine Mutti - und sieht dabei Peinlichkeit im Hintergrund nicht

Gedankenlos verschickte ein junger Mann ein Foto an seine Mutter und veröffentlichte es auf Twitter. Doch die Nutzer dort machten ihn auf ein sehr peinliches Detail aufmerksam.

USA: Mann schickt Foto an seine Mutter - und bereut es jetzt

Nashville - Nur schnell ein Foto machen und an die Eltern schicken - eigentlich nichts Besonderes. Doch der 22-jährige Maison Vallance aus Tennessee brachte sich damit in eine eher peinliche Situation. Der Grund: Das Foto verriet ein pikantes Detail über Maisons Liebesleben.

Pikantes Detail auf dem Foto an die Mama: Was ist denn da am Bett?

Eigentlich hatte Maison vor, seiner Mutter eine Freude zu machen. Die wollte nämlich ein T-Shirt mit seinem Nachnamen darauf wiederhaben. Als Maison das Shirt fand, knipste er deswegen direkt ein Foto für seine Mutter und verschickte es per SMS. Darauf zu sehen ist neben dem roten T-Shirt auch seine Freundin Meghan, die im Bett liegt.

Zusätzlich postete der damals 22-Jährige das Bild auch bei Twitter und schrieb dazu: „Ich hab das Foto gemacht, um meiner Mama zu zeigen, dass ich das T-Shirt gefunden habe. Meghan ist darauf zu hübsch, um es nicht zu posten.

Auf den ersten Blick wirkt das Foto eigentlich ganz normal. Doch eine Twitter-Nutzerin bemerkte schließlich ein pikantes Detail: Auf dem Foto sieht man deutlich ein rotes Seil mit Handgelenk-Fesseln über dem Bett.

Foto-Fail: Der Sohn versucht Peinlichkeit mit Ausrede zu überspielen

Um Maison die Peinlichkeit vor seiner Mutter zu bewahren, hatten einige Twitter-Nutzer direkt Ausreden für das Seil parat.

„Es ist nur Weihnachtsdekoration, Mama“, schrieb zum Beispiel ein Nutzer unter das Bild. Doch Maison hatte Glück: Denn auf dem Ausschnitt, den er seiner Mutter via SMS geschickt hatte, war das rote Seil gar nicht zu sehen. Trotzdem entschied sich der damals 22-Jährige, seine Mutter aufzuklären, die Antworten veröffentlichte er auf Twitter.

Tatsächlich reagierten Maisons Eltern locker auf das Missgeschick: So machte sich seine Mutter lediglich Sorgen darum, wie Meghans Eltern darüber denken könnten. Maisons Vater meinte völlig cool: „Ich bin mir sicher, du wolltest an dem Seil nur Weihnachtslichter aufhängen.“

Foto geht seit vielen Monaten durchs Netz

Maisons Foto ist im Netz seit Monaten eine Sensation, ging nicht nur durch Medien rund um die Welt. Sondern sammelte bei Twitter auch 3.400 Likes. Es wird anderen vielleicht eine Lehre sein: Besser ein Foto zweimal überprüfen, bevor man es an die Eltern schickt. Genauso vorsichtig sollte man beim Versenden von Dateien an den Lehrer oder den Professor sein, denn auch in diesem Fall kann es zu peinlichen Missgeschicken kommen.

