USA: Zehn Tote nach Schüssen in Supermarkt - Polizist spricht von „Horrorfilm“

Die Polizei sichert die Umgebung nach Schüssen in einem Supermarkt in Buffalo. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge sind mindestens acht Menschen gestorben. © Joshua Bessex/dpa

In Buffalo im Bundesstaat New York hat es einen Amoklauf gegeben. Medien berichten von mindestens zehn Toten.

Update vom 15. Mai, 00.05 Uhr: Der Schütze von Buffalo hat Polizeiangaben zufolge mindestens zehn Menschen getötet. Zudem seien drei Personen in dem Supermarkt in der Stadt im US-Bundesstaat New York verletzt worden, sagte Polizeichef Joseph Gramaglia am Samstag.

Der Schütze von Buffalo ist nach Angaben des Bürgermeisters des Stadt in Gewahrsam genommen worden. „Der Schütze stammte nicht aus dieser Gemeinde“, sagte Byron Brown am Samstagnachmittag (Ortszeit) bei einer Pressekonferenz. „Der Schütze reiste stundenlang von außerhalb dieser Gemeinde an, um dieses Verbrechen an den Menschen in Buffalo zu verüben.“ Nach Angaben der Polizei war der Täter schwer bewaffnet und eröffnete das Feuer bereits auf dem Parkplatz des Supermarkts.

USA: Zehn Tote nach Schüssen in Supermarkt - Polizist spricht von „Horrorfilm“

Update vom 14. Mai, 23.40 Uhr: Bei einem Schusswaffenangriff in einem Lebensmittelgeschäft in Buffalo im US-Bundesstaat New York sind einem Medienbericht zufolge zehn Menschen getötet worden. Ein mit einem Gewehr bewaffneter Angreifer habe in dem Laden das Feuer eröffnet und zehn Menschen getötet, berichtete die Lokalzeitung „The Buffalo News“ am Samstag unter Berufung auf einen Polizeivertreter und Ermittlerkreise. Drei weitere Menschen wurden demnach verletzt, zwei von ihnen schwer.

Der Angreifer hatte dem Bericht zufolge eine kugelsichere Weste sowie einen Helm getragen und das Feuer mit einem „leistungsstarken Gewehr“ eröffnet. Da der Schütze mit einer Kamera ausgerüstet gewesen sei, prüfe die Polizei, ob die Gewalttat live im Internet übertragen wurde. Die Zeitung zitierte einen Polizisten, der den Tatort mit einem „Horrorfilm“ verglich.

USA: Acht Tote nach Schüssen in Supermarkt - Erste Details bekannt

Ursprungsmeldung: Buffalo - In der US-Stadt Buffalo soll ein Mann mehrere Menschen erschossen haben. Laut BNO-News fand die Schießerei in einem Einkaufszentrum statt. Der Attentäter soll dabei sogar live gestreamt haben.

Amoklauf in Buffalo: Schütze in Supermarkt tötet mindestens acht Menschen

Der Schütze in der US-Stadt Buffalo hat nach Medienberichten für einen großen Polizeieinsatz mit offenbar mehreren Verletzten gesorgt. Die Angaben zu den Zahlen der Verletzten variieren. Übereinstimmende Medienberichte sprachen zunächst von mindestens acht Menschen, die bei dem Vorfall starben. Das berichteten neben der US-Nachrichtenagentur AP am Samstag auch die TV-Sender NBC und ABC unter Berufung auf ungenannte Quellen. BNO-News sprach am Abend von zehn Toten.

Es blieb zunächst unklar, wie viele Menschen verletzt wurden und ob die Zahl der Todesopfer noch steigen könnte. Auch die Informationen zum Täter variieren noch stark. Die Polizei des Ortes im Bundesstaat New York hatte gemeldet, dass der Schütze festgenommen worden sei. NBC berichtete dagegen, der Täter sei getötet worden.

Amoklauf in Buffalo: Gouverneurin warnt Einwohner - „meiden Sie bitte das Gebiet“

Die Gouverneurin des Bundesstaates New York Kathy Hochul, schrieb am Samstag bei Twitter, sie beobachte die Lage nach dem Vorfall in einem Lebensmittelgeschäft in dem Ort sehr genau. „Wenn Sie sich in Buffalo aufhalten, meiden Sie bitte das Gebiet und befolgen Sie die Anweisungen der Strafverfolgungsbehörden und der örtlichen Behörden.“ In Essen konnte die Polizei einen Amoklauf eines 16-Jährigen verhindern. Gegen ihn wurde ein Haftbefehl erlassen. (chd/dpa)