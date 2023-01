Massive Computer-Panne: Alle Flüge in den USA gestoppt

Von: Martina Lippl

Wegen einer Störung im Computersystem der US-Flugaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration wurden alle Flüge in den USA bis auf Weiteres gestoppt.

Update vom 11. Januar, 13.06 Uhr: Noch sind die Auswirkungen auf den Flugbetrieb in den USA unklar. Nach einem Systemausfall bei der US-Flugaufsichtsbehörde Federal Aviation Administration (FAA) wurden alle Flüge in den USA gestoppt.

Am Morgen (Ortszeit) waren laut der Webseite flightaware.com mehr als 1.200 Flüge innerhalb, nach oder aus den USA verspätet, rund 100 waren ausgefallen. Ob der Computerausfall der Grund für die Störungen war, war nicht ersichtlich.

Bei der FAA ist nach eigenen Angaben das System NOTAM („Notice to Air Missions“) ausgefallen, das Piloten und Bodenpersonal mit Informationen über Störungen im Flugablauf versorgt. Techniker arbeiten daran, das Problem zu beheben. Das System werde neu gestartet, teilt die FAA via Twitter mit. Einige Funktionen seien bereits wieder online, schreibt die US-Flugaufsichtsbehörde in einem jüngsten Update. Doch der Betrieb sei weiter eingeschränkt.

Erstmeldung vom 11. Januar 2023

Washington – „Alle Flüge in den USA sind aufgrund eines Systemfehlers bei der Federal Aviation Administration im Zusammenhang mit NOTAMs eingestellt“, twittert der britische Flugexperte Alex Macheras. Die Auswirkung des Flugstopps dürften seiner Auffassung nach global sein. Die Flüge könnten nicht fortgesetzt werden, bis das Problem behoben sei. Das bestätigt Federal Aviation Administration kurz darauf via Twitter.

USA: Alle Flüge wegen Systemfehler gestoppt

Die US-Luftfahrtbehörde arbeitet eigenen Angaben zufolge daran, das System wiederherzustellen. Derzeit würden letzte Validierungsprüfungen durchgeführt, um das System neu zu laden. „Der Betrieb im gesamten nationalen Luftraum ist betroffen“, twittert die FAA.

Die Abkürzung NOTAM steht für Notice to Air Missions System. Es handelt sich dabei um wichtige Hinweise und Anweisungen der Flugsicherheitsbehörde für die Flugbesatzung, die zu beachten sind.

Der Vorfall erinnert eine Störung bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide im Sommer 2022. Der Luftraum über der Schweiz war wegen einer Computer-Panne stundenlang gesperrt. Tausende Passagiere waren betroffen. Flugzeuge konnten nicht landen und wurden von Fluglinien an verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet. Im Juni sorgten technische Probleme bei der Deutschen Flugsicherung (DFS) für eine Störung im Flugbetrieb. (ml)