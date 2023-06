US-Kampfjets fangen Kleinflugzeug nahe Washington ab – es kommt zum Absturz

Von: Vivian Werg

US-Kampfjets verursachten am Sonntag einen Überschallknall in der Region Washington, als sie zu dem nicht mehr ansprechbaren Flugzeug aufstiegen.

Washington, D.C. – Am Sonntag (4. Juni) sorgte ein Kleinflugzeug vom Typ Cessna Citation in der Nähe der US-Hauptstadt Washington für Aufregung. Die Maschine war vom Kurs abgewichen und nach Angaben des nordamerikanischen Luftverteidigungskommando Norad habe der Pilot nicht reagiert, als die F-16-Kampfjets versuchten, Kontakt aufzunehmen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur (dpa).

Laut US-Luftfahrtaufsicht FAA, sei das Kleinflugzeug kurze Zeit später bei Montebello im Bundesstaat Virginia, südlich von Washington abgestürzt. Berichten zufolge sei die Maschine in Elizabethton im Bundesstaat Tennessee gestartet und hätte in Long Island in New York landen sollen. Wie der US-amerikanische Fernsehsender CNN berichtet, sei nach Polizeiangaben an der Absturzstelle keine Überlebenden gefunden worden. Warum der Pilot nicht ansprechbar war, sei nun Gegenstand der Ermittlungen.

Das auffällige Verhalten eines Kleinflugzeugs in der Nähe von Washington hat die US-Luftwaffe auf den Plan gerufen (Symbolbild) © Harald Tittel/ dpa

Washington: Absturz des Privatflugzeugs wirft Fragen auf

Der Vorfall, der sich gegen 15.20 Uhr (Ortszeit) zugetragen hatte, wirft viele offene Frage auf. Unklar ist bislang, ob es an Bord einen medizinischen Notfall gegeben (und der Pilot deshalb nicht reagierte) und ob das Kleinflugzeug Beschränkungen des Luftraums über Washington und Umgebung verletzt hatte. Nach CNN-Informationen befanden sich an Bord des Kleinflugzeugs vier Menschen, zu denen bislang keine Details bekannt sind. Das Kleinflugzeug sei allerdings nicht vom Militär abgeschossen worden, berichtet der Fernsehsender unter Berufung auf eine nicht namentlich genannte Quelle. Folglich sei es üblich, dass die FAA die Unterstützung des Militärs anfordere, wenn bei einem Flugzeug gefährliches oder unsicheres Flugverhalten festgestellt werde.

Der dpa zufolge, sei den Kampfjets die Erlaubnis erteilt worden, mit Überschallgeschwindigkeit zu fliegen. Zudem seien auch Leuchtraketen zum Einsatz gekommen, „um die Aufmerksamkeit des Piloten abzulenken“, teilte Norad mit.

Vorfall in Washington: Abgestürzte Kleinflugzeug war in Florida registriert

Wie ein Vertreter des Weißen Hauses mitteilte, wurde US-Präsident Joe Biden über den Vorfall informiert, der sich zum Zeitpunkt des Geschehens in der Region Washington aufhielt. Allerdings wurden keine Angaben dazu gemacht, ob diesbezüglich Sicherheitsmaßnahmen eingeleitet wurden. Nach Angaben der zuständigen Polizei herrschte für das Kapitol und die dazugehörigen Gebäude vorübergehend Alarmbereitschaft, bis das Flugzeug die Zone wieder verlassen hatte.

Wie CNN weiter berichtet, sei das abgestürzte Kleinflugzeug nach Angaben der FAA bei einer Firma im Bundesstaat Florida registriert. Die Eigentümer John Rumpel wollte sich aber gegenüber dem Fernsehsender am Telefon allerdings noch nicht äußern. Gegenüber der Washington Post gab Rumpel später an, dass seine Familienmitglieder, darunter seine Tochter, ein Enkelkind und ihr Kindermädchen, an Bord gewesen seien. „Wir sprechen jetzt mit der FAA“, so Rumpel gegenüber der Zeitung.

