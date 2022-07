Sturm bläst Kampfjet von US-Flugzeugträger im Mittelmeer - aufwändige Bergung im Fokus

Von: Christoph Gschoßmann

Ein Kampfjet des Typs F/A18 Super Hornet steht auf einem US-Flugzeugträger. Eines dieser Flugzeuge landete auf dem Grund des Mittelmeers. (Archivbild) © Picture Alliance/Mc3 Anderson W. Branch

Dieser Fehler kostet wohl Millionen: Ein High-Tech-Kampfjet ist von einem Flugzeugträger der US-Marine bei einem Sturm im Mittelmeer von Bord gefallen.

München - Ein US-Kampfjet auf dem Grund des Mittelmeers: Der amerikanischen Marine ist zum wiederholten Male ein teures Missgeschick passiert, das sie wohl Millionen kostet. Eines der High-Tech-Flugzeuge ist von einem Flugzeugträger gefallen. Grund dafür sollen die schlechten Wetterverhältnisse gewesen sein. Doch damit ist die unglückliche Episode für die USA wohl noch lange nicht beendet.

Wegen des Ukraine-Kriegs war der Flugzeugträger „USS Harry S. Truman“ ins Mittelmeer verlegt worden. Dort wurde die Crew vom schlechten Wetter offenbar so stark überrascht, dass keine Zeit mehr blieb, eine unbesetzte F/A18 Super Hornet an Bord entsprechend zu sichern oder mit den Fahrstühlen auf ein Zwischendeck zu transportieren. Die Maschine - der Typ nimmt im 2022 erscheinenden Film „Top Gun – Maverick“ mit Tom Cruise eine Schlüsselrolle ein - fiel von Deck und sank auf den Grund des Meeres. Das teite die US-amerikanische Marine am Sonntag, dem 10. Juli 2022, mit.

USA: Kampfjet fällt von Bord eines Flugzeugträgers - nun muss er geborgen werden

Dort kann sie aber nicht bleiben. Um zu verhindern, dass sie in falsche Hände gerät, muss sie wohl in einer aufwändigen Aktion geborgen werden. Andernfalls könnten beispielsweise russische Streitkräfte an die Technologie der Kampfflugzeuge gelangen. Cmdr. Richlyn Ivey, eine Sprecherin der 6. US-Flotte, sagte laut Stars and Stripes, dass eine Entscheidung darüber noch nicht gefallen sei.

Unklar ist, wie es zu dem Unfall kommen konnte. Flugzeugträger verfügen über modernes Equipment für aktuelle Wetterdaten und können ihre Jets entsprechend schützen. Das Wetter kam aber offenbar zu schnell, denn auch ein Soldat an Bord wurde verletzt, befindet sich jedoch in einem stabilen Zustand. Laut Stars and Stripes kam es zu „einer unerwarteten kurzen Periode intensiver Winde und heftiger Regenfälle.“

Es war nicht das erste Mal, dass die US-Marine einen ihrer teuren Jets auf Flugzeugträgern an das Meer „verlor“. Schon einmal passierte dies im November 2021, ebenfalls im Mittelmeer. Bei einem Landeunfall einer F35C im Jahr 2022 fiel im südchinesischen Mehr ein Kampfjet nach dem Aufprall auf dem Deck ebenfalls ins Wasser und musste anschließend geborgen werden. 1976 ging unter ähnlichen Umständen wie beim jüngsten Vorfall eine F14 über Bord eines Flugzeugträgers und musste ebenfalls geborgen werden. (cg)

