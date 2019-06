Frau fliegt wegen dieser Kleidung aus Restaurant - doch sie vermutet anderen Grund

"Ich habe gesehen, dass die Leute dort mitunter weniger tragen und nichts zu ihnen gesagt wird" --- Weniger? Wie ist das überhaupt möglich, es sei denn, sie hätten einen Bikini angehabt. Warum sie sich in ein Oberteil ihrer kleinen Tochter zwängen musste, ist mir ein Rätsel. Seit wann sind bauchfreie Oberteil wieder in Mode? Das "Golden Corral" hat ein All-you-can-eat-Buffet; ich kann verstehen, warum anderen Kunden beim Anblick der vielen nackten Haut auf Höhe der ausgelegten Speisen der Appetit vergangen ist.

Ich bin mir ziemlich sicher, dass in einem Restaurant auch dünne Frauen, die in "Short herumlaufen, die ihren Po zeigen", des Hauses verwiesen worden wären, wenn ein anderer Kunde sich beschwert hätte, dass er nicht auf dem Stuhl sitzen möchte, auf dem vorher verschwitzte nackte Pobacken herumgerutscht sind.