Schrecklicher Unfall: Vater erschlägt Tochter (6) mit Golfball

In den USA hat ein Vater seine Tochter aus Versehen mit einem Golfball erschlagen. Doch Gesten der Mitmenschlichkeit machen der Familie Mut.

Orem - Sie saß im Golfcart, ahnte nichts - und dann war sie tot. Es war ein Golfball, der Aria Hill auf einem Golfplatz in der Nähe der US-amerikanischen Stadt Salt Like City traf, ein Versehen.

Das kleine Mädchen begleitete ihren Vater Kellen wie so oft zum Golf. Aria saß in einem Golfcart, als sie ein Ball, den ihr Vater kurz zuvor geschlagen hatte, am Hinterkopf traf, berichtet ein US-Nachrichtenportal.

USA: Mädchen von Golfball getroffen - tot! Jede Hilfe kam zu spät

Das sechsjährige Mädchen wurde noch in ein nahegelegenes Krankenhaus und später in eine Kinderklinik gebracht, aber es war zu spät.

Ihre Familie, Vater Kellen, ihre Mutter Talysa und ihre Zwillingsbrüder vermissen Aria sehr, erzählt die Mutter. Tragisch für alle: Es ist bereits der zweite Schicksalsschlag, mit dem die Familie umgehen muss. Mama Talysa hatte vor einigen Jahren eine erfolgreiche Leber-Transplantation.

Totes Mädchen nach Golf-Unfall: Große Hilfsbereitschaft

Um die Kosten für die Beerdigung zu finanzieren, haben Angehörige nun eine Kampagne bei GoFundMe gestartet. Und die Spendenbereitschaft macht Mut: 644 Menschen haben mehr als 27.000 US-Dollar für Aria gesammelt.

Unfälle, bei denen Kinder um Lebens kommen, passieren immer wieder. Im März wurde ein Kind in Schleswig-Holstein beim Spielen von einem 500-Kilo-Strohballen erschlagen, in In Nordrhein-Westfalen verblutete ein Junge beim Versteckspielen, weil er sich an einer Glasscheibe im Gebüsch den Oberschenkel aufgeschnitten hatte.

sam