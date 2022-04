Polizeigewalt in den USA: Schwarzer (26) bei Verkehrskontrolle erschossen

Das Opfer Patrick L. auf der Flucht vor einem US-Polizisten in Grand Rapids. © Cory Morse/The Grand Rapids Press/AP/dpa

Ein weißer Polizist hat im US-Staat Michigan einen Schwarzen erschossen – bei einer Verkehrskontrolle. Der gewaltsame Tod löst Proteste aus.

Grand Rapids/Washington – Ein tödlicher Polizeieinsatz in den USA sorgt für Empörung. Ein 26-Jähriger kam dabei gewaltsam ums Leben. Die Polizei in Grand Rapids (Michigan) veröffentlichte mehrere Videos von dem Polizeieinsatz am 4. April.

USA: Verkehrskontrolle im Bundesstaat Michigan eskaliert

Ein weißer Polizist hielt an jenem Tag Patrick Lyoya (26) in seinem Auto an – wegen einer Unregelmäßigkeit beim Nummernschild. Der Ablauf der Szenen ist auf verschiedenen Videoaufnahmen zu sehen. Sie stammen von der Körperkamera des Polizisten und der Kamera in dessen Wagen sowie von der Überwachungskamera eines angrenzenden Hauses und der Handy-Kamera des Beifahrers.

Der Polizist fragte Lyoya demnach zunächst nach seinem Führerschein. Nach einer kurzen Unterredung versuchte der 26-Jährige, sich zu entfernen. Der Beamte rannte ihm nach und warf ihn in einem angrenzenden Vorgarten zu Boden. Es kam zu einem längeren Gerangel, bei dem der Beamte zunächst seinen Taser einsetzte, was Lyoya jedoch abwehrte. Am Ende zog der Polizist seine Waffe, während Lyoya unter ihm auf dem Boden lag, und schoss diesem von hinten in den Kopf.

USA: Schwarzer stirbt bei Polizeieinsatz

Der Polizeichef von Grand Rapids, Eric Winstrom, sprach von einer „Tragödie“. „Der Verlust eines Lebens ist unter jeglichen Umständen traurig, und ich weiß, dass dies Auswirkungen auf unsere Stadt haben wird“, sagte er. Der Polizist, der den tödlichen Schuss abgegeben habe, sei derzeit beurlaubt. Es laufe eine polizeiliche Untersuchung dazu, ob Strafanzeige erstattet werde.

USA: Proteste gegen Polizeigewalt

Nach dem Tod des jungen Afroamerikaners hat es in der Stadt Grand Rapids Proteste gegeben. Im Zentrum der 200.000-Einwohner-Stadt versammelten sich am Mittwochabend (Ortszeit) dutzende Demonstranten mit Bannern mit der Aufschrift „Black Lives Matter*“ (Das Leben von Schwarzen zählt). Einige der Protest-Teilnehmer riefen: „Keine Gerechtigkeit, kein Frieden“.

Tödlicher Polizeieinsatz in den USA: Aktivisten demonstrieren für Patrick Lyoya. © Cory Morse/The Grand Rapids Press/dpa

Polizeigewalt in den USA: Erinnerungen an George Floyd

Vor knapp zwei Jahren hatte der auf einem Handyvideo festgehaltene, qualvolle Tod des Afroamerikaners George Floyd* bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis international für Empörung gesorgt und in den USA landesweite Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt ausgelöst. Der weiße Polizist Derek Chauvin hatte dem – wegen eines mutmaßlich gefälschten 20-Dollar-Scheins festgenommenen – Schwarzen rund neuneinhalb Minuten lang das Knie in den Nacken gedrückt, obwohl der 46-Jährige wiederholt klagte, er bekomme keine Luft mehr. Floyds Klage „I can‘t breathe“ ging um die Welt und wurde zu einem Motto der Anti-Rassismus-Bewegung Black Lives Matter. (afp/dpa) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA