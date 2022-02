Junge (8) versteckt selbst geschriebenes Buch in Bibliothek: Es wird direkt zum Lese-Hit

Von: Marc Dimitriu

Dillon Helbigs Buch. © Ada Community Library

Ein achtjähriger Junge aus den USA schrieb ein eigenes Buch, das zu einem richtigen Hit wurde. Die Geschichte dahinter sorgt für viel Freude.

Boise (Idaho), USA - Der kleine Dillon Helbig (8) aus den USA wurde in seiner Heimat zu einem kleinen Star. Der Zweitklässler schrieb eine eigenen Weihnachts-Abenteuer-Erzählung in ein Notizbuch mit rotem Einband und illustrierte die 81-seitige Story mit Buntstiften. Der Titel: „The Adventures of Dillon Helbig’s Crismis,“ signed „by Dillon his self” („Die Abenteuer von Dillon Helbigs Weihnachten“ geschrieben von „Dillon selbst“).

USA: Achtjähriger schreibt Weihnachtsgeschichte und schmuggelt sie in Bibliothek

Doch damit fing die eigentlich wunderbare Geschichte erst an, wie die Washington Post berichtet. Nachdem der kleine Schriftsteller sein Werk Mitte Dezember fertiggestellt hatte, wollte er es nicht nur für sich behalten. Also ging er mit seiner Großmutter zur örtlichen Bibliothek, der „Ada Community Library“. Unbemerkt von seiner Oma und den Bibliothekaren schmuggelte er sein Buch hinein und versteckte es in einem Bilderbuch-Regal für Kinder. Denn er wollte die Geschichte auch mit anderen teilen.

Später gestand er seiner Mutter Susan Helbig, was er getan hatte. Zwei Tage später gingen sie zurück zur Bibliothek und schauten nach, ob es noch da sei. Doch es fehlte. Die Mutter frage sofort bei den Angestellten nach, ob irgendwer das Buch gefunden habe und bat darum, es nicht wegzuwerfen. Doch die Sorgen waren unbegründet, es war noch da.

Der Chef Alex Hartman und seine Mitarbeiter hatten Dillons Buch gefunden und gelesen. Sie waren begeister von Dillons Abenteuern in dem Buch, bei denen er einen explodierenden Stern an seinem Weihnachtsbaum anbringt und von diesem zurück zum ersten Thanksgiving und zum Nordpol katapultiert wird. Hartman sagte: „Das war ein raffinierter Trick, aber es war ein viel zu spezieller Gegenstand, als dass wir in Erwägung gezogen hätten, es loszuwerden“.

Dillon Harper. © Privat

Chef der Bibliothek total von Dillons Geschichte begeistert - Buch wird nun offiziell verliehen und sofort zum Hit

Der Chef der Bibliothek las das Buch sogar seinem sechsjährigen Sohn vor und der habe sogar gekichert und gesagt, es sei eines der lustigsten Bücher, die er kenne. „Dillon ist ein selbstbewusster und großzügiger Typ. Er wollte die Geschichte einfach teilen“, erklärte Hartman weiter. Er fand nicht, dass er es einfach nur „promoten“ wollte.

Hartman fragte später sogar bei der Mutter nach, ob er das Buch mit einem Nummerncode versehen dürfte, um es verleihen zu können. Natürlich stimmte sie zu, und so kann es nun jeder der will ausleihen. Und es wurde regelrecht zu einem Hit. Die Warteliste umfasst schon ganze 55 Personen.

„Seine Vorstellungskraft läuft ständig und er ist ein sehr kreativer kleiner Junge“, sagte Mutter Susan und fügte hinzu, dass er sie und ihren Ehemann Alex Helbig regelmäßig unterhält. „Er denkt sich einfach diese erstaunlichen Geschichten und Abenteuer aus.“ Dillon selbst sagt über seine Aktion: „Es war unanständig.“ Aber das Ergebnis sei „ziemlich cool“.

