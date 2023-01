Unwetter in Kalifornien: 17 Todesopfer, ein vermisstes Kind und Tausende ohne Strom

USA

Von Fabian Müller schließen

In Kalifornien sind mehrere Menschen wegen schwerer Unwetter ums Leben gekommen. Tausende müssen ihre Häuser verlassen. Der US-Wetterdienst erwartet weiter.

Keine Entwarnung in Kalifornien : US-Wetterdienst warnt vor weiteren Regen und Sturzfluten

in : US-Wetterdienst warnt vor weiteren Regen und Sturzfluten Zerstörerische Unwetter -Serie in Kalifornien USA: Behörden berichten von mindestens 17 Tote, 230.000 ohne Strom.

-Serie in USA: Behörden berichten von mindestens 17 Tote, 230.000 ohne Strom. Dieser News-Ticker zum Unwetter in Kaliforniern wird regelmäßig aktualisiert.

Update vom 12. Januar, 7.18 Uhr: Sturzfluten, Hagel und Stürme setzen Kalifornien seit Wochen zu. Seit Jahren von extremer Dürre geplagt, erlebt die Westküste der USA gerade extreme Überschwemmungen und Schneefälle in den Bergen.

Keine Entwarnung in Kalifornien: US-Wetterdienst warnt vor weiteren Regen und Sturzfluten

Der nationale Wetterdienst NOAA warnt weiter vor einer „Reihe atmosphärischer Flüsse in der kommenden Woche“. Präsident Joe Biden hat eine Notstandserklärung herausgegeben.

Die Suche nach einem vermissten fünfjährigen Kyle geht weiter. Der Junge wurde von den Fluten in der Nähe von der Kleinstadt San Miguel mitgerissen. Das Suchteam wird nach Angaben des Sheriffs von der Nationalgarde unterstützt.

UPDATE 1/11/2023 4:15 PM:

The first wave of over 100 @NationalGuard have arrived on scene to assist with the search for missing 5-year-old Kyle Doan. More troops will arrive tomorrow to continue to assist with the search as conditions permit. pic.twitter.com/Q09HcqPERj — SLO County Sheriff (@SLOSheriff) January 12, 2023

Tödliche Unwetter in Kalifornien: 17 Todesopfer, ein vermisstes Kind und über 230.000 Haushalte ohne Strom

Update vom 11. Januar, 16.28 Uhr: Die Unwetter in Kalifornien wüten weiter. Gouverneur Gavin Newsom musste die Zahl der bisherigen Todesopfer am Dienstag (10. Januar) in einer erneuten Zwischenbilanz auf 17 Menschen korrigieren. Wie die Los Angeles Times mitteilt, waren darunter zwei Insassen eines Wagens in der Stadt Bakersfield. Das Auto verunglückte, nachdem ein Baum auf die Straße gestürzt war. In Paso Robles, einer Kleinstadt zwischen Los Angeles und San Francisco, wird seit Montag (09. Januar) ein fünfjähriger Junge vermisst, der von den Fluten mitgerissen worden war. Die Mutter des Jungen konnte gerettet werden.

Über 230.000 Haushalte in Kalifornien waren laut der Website Poweroutage.us am Dienstag (10. Januar) von der Stromversorgung abgeschnitten. Die Polizei versuchte, mit Straßensperren die überfluteten Fahrbahnen zu blockieren. Und noch scheint die Lage nicht ausgestanden zu sein. „Mehrere Tage schlechten Winterwetters liegen noch vor uns“, erklärte Gouverneur Newsom.

+ Überschwemmte Straße im kalifornischen Aptos: Seit Ende Dezember wird der bevölkerungsreichste Bundesstaat der USA von heftigem Regen, starken Winden und Überschwemmungen heimgesucht. © Nic Coury/FR171100 AP/dpa

Tödliche Unwetter in Kalifornien: Bereits 14 Opfer – „Seid wachsam!“

Erstmeldung vom 10. Januar, 10.21 Uhr: Sacramento - Im US-Staat Kalifornien wüten seit Ende Dezember 2022 Wirbelstürme und schwere Regenfälle. Nach Angaben von Gouverneur Gavin Newsom kosteten die Unwetter bisher 14 Menschen das Leben. Das seien mehr Opfer “als bei den Waldbränden in den vergangenen beiden Jahren“, sagte Newsom am Montagabend (09. Januar) in einer Mitteilung. „Unsere Botschaft an die Kalifornier ist einfach: Seid äußerst wachsam!“ Es lägen immer noch mehrere Tage heftigen Winterwetters vor ihnen.

Kalifornien erlebt derzeit eine dritte Woche schwerer Winterstürme mit starkem Regen, heftigen Winden und Überschwemmungen. Erst am Montag (09. Januar) ordneten die Behörden erneut in mehreren Regionen Evakuierungen an. Im Süden des Westküstenstaates, in der Region um die Küstenstadt Santa Barbara, wurde vor Überschwemmungen, sowie Schlamm- und Gerölllawinen gewarnt. Betroffen war auch der Ort Montecito, wo neben Prinz Harry und Herzogin Meghan auch die Moderatorin Oprah Winfrey und weitere Promis leben.

Unwetter in Kalifornien: Flüsse treten über die Ufer, Straßen sind unbefahrbar

Viele Bäche und Flüsse im bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA sind infolge der Winterstürme über die Ufer getreten, Straßen in den am schwersten betroffenen Regionen teilweise unbefahrbar. Aufgrund von bereits nassen Böden warnen die Behörden auch vor Sturzfluten und Schlammlawinen, besonders in Gebieten, wo zuvor Waldbrände die Pflanzendecke zerstört haben.

Für die kommenden Tage rechnet der US-Wetterdienst NWS mit „zusätzlichen schweren Regenfällen“, die zu Überflutungen und Erdrutschen führen könnten. Alleine im Verlauf des Montags (09. Januar) sollen NWS zufolge in den Küstenregionen Zentralkaliforniens bis zu 130 Millimeter Regen gefallen sein. Dort und im Süden des Bundesstaats wurden für Dienstag (10. Januar) zudem weitere Niederschläge erwartet, in den Bergen der Sierra Nevada wurde mit Neuschnee bei Schneehöhen von bis zu 1,80 Meter gerechnet. Am Montag (09. Januar) waren mehr als 100.000 kalifornische Haushalte ohne Strom. Die US-Regierung in Washington rief die Katastrophenlage für Kalifornien aus.

Unwetter in Kalifornien: Talkshow-Host Ellen DeGeneres filmt reißenden Strom - „Das ist verrückt“

Im, bei US-Promis beliebten Ort Montecito sollten binnen 24 Stunden sogar 200 Millimeter Regen fallen - auf hügeliges Gelände, das bereits von wochenlangen Regengüssen aufgeweicht ist. Die Behörden riefen die Bewohner der Stadt auf einer staatlichen Website auf, Montecito aufgrund der sich „schnell entwickelnden“ Lage „sofort“ zu verlassen.

Die ehemalige Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres veröffentlichte mittels des Kurzbotschaftendienstes Twitter ein Video von einem reißenden Strom. „Das ist verrückt“, sagte sie ihren Followern, „Dieser Bach neben unserem Haus fließt nie. Er ist jetzt wahrscheinlich etwa einen Meter hoch und wird noch um einen halben Meter weiter ansteigen.“ Zunächst war unklar, wie viele der Bewohner der Stadt, zu denen auch Schauspielerin Gwyneth Paltrow und Sängerin Katy Perry gehören, dem Evakuierungsaufruf der Behörden Folge leisteten.

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023

Montecito ist aufgrund ausgedehnter Vegetationsbrände in den Jahren 2017 und 2018 besonders von Erdrutschen gefährdet. Üppige Niederschläge sind im kalifornischen Winter eigentlich nicht unüblich. Allerdings leidet der Bundesstaat seit mehr als zwei Jahrzehnten unter einer anhaltenden Dürre, die unter anderem ausgedehnte Wald- und Buschbränden begünstigt hat.

Video: Hochwasser richtet in Kalifornien verheerende Schäden an

Wo die Vegetation durch Feuer vernichtet wurde, können heftige Regenfälle kaum im Boden versickern - was wiederum Erdrutsche begünstigt. Für die Trockenheit in Kalifornien sind die Niederschläge zudem noch lange keine echte Abhilfe: Wissenschaftlern zufolge wären mehrere Jahre mit überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen nötig, um die kalifornischen Wasserreserven wieder auf ein zufriedenstellendes Niveau zu bringen. (fmü/AFP/dpa)