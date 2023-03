USA: Keime in Augentropfen – Patienten müssen Augen entfernt werden

Von: Victoria Krumbeck

Teilen

In den USA sollen Augentropfen mit einem Bakterium kontaminiert sein. Die hervorgerufenen Augenentzündungen können sogar bis zum Tod führen.

Atlanta – Acht Menschen haben ihr Sehvermögen verloren, vier Menschen wurde der Augapfel entfernt und drei Menschen sind gestorben. Schuld daran ist ein Bakterium, das sich in Augentropfen befinden soll und schwere Augeninfektionen hervorruft. Das berichtete die Gesundheitsbehörde CDC (Center for Disease Control and Prevention) in den USA. In einem Fall verwendete eine Frau das Produkt nur etwa eine Woche und verlor am Ende ihr Augenlicht. Die US-Behörden warnen vor der Verwendung der Augentropfen.

„Pseudomonas aeruginosa“ – US-Behörden warnen vor Bakterien in Augentropfen

Die CDC arbeitet gemeinsam mit der Food and Drug Administration (FDA) und lokalen Gesundheitsbehörden daran, die Ausbreitung zu stoppen. In einer Meldung vom 21. März berichtete das CDC, dass bei 68 Patienten aus 16 Bundesstaaten das sogenannte „Pseudomonas aeruginosa“ Bakterium festgestellt wurde. Auf der Suche nach der Ursache wurden die Experten auf die Verwendung von Augentropfen aufmerksam. Die meisten Patienten berichteten von der Nutzung der Augentropfen-Marken EzriCare und Delsam Pharma, die von einem Hersteller aus Indien stammen.

Ein Mann benutzt Augentropfen. In den USA wird vor der Verwendung von zwei bestimmten Marken gewarnt (Symbolbild). © Oleksandr Latkun/IMAGO

Bei Untersuchungen konnte das Bakterium in den von den betroffenen Patienten verwendeten Flaschen nachgewiesen werden. Weitere Analysen stehen noch an. Bereits im Februar hatte der Hersteller der beiden Augentropfen die Produkte zurückgerufen, wie die FDA berichtete. Die Behörden warnen vor der Verwendung der Tropfen.

Nach Verwendung von Augentropfen: Frau verliert Augenlicht auf einem Auge

Das Bakterium in den Augentropfen kann Symptome einer Augenentzündung hervorrufen. Dazu gehören etwa gelber, grüner oder klarer Ausfluss aus dem Auge, verschwommenes Sehen oder auch erhöhte Lichtempfindlichkeit. Im schlimmsten Fall kann das Bakterium dazu führen, dass Menschen erblinden oder der Augapfel entfernt werden muss. Bereits drei Menschen starben an den Folgen der Entzündung.

Zwei Fallberichte wurden am Mittwoch (22. März) in der Wissenschaftszeitschrift Jama Ophthalmology veröffentlicht, die der CNN in Gänze vorliegen. Betroffen war unter anderem eine 72 Jahre alte Frau, die auf dem linken Auge erblindete. Sie hatte die Augentropfen von EzriCare etwa eine Woche lang verwendet. „Sie bemerkte einige Tage lang ein verschwommenes Sehen auf ihrem linken Auge“, sagte ihr behandelnder Augenarzt Dr. Ahmed Omar vom Universitätsklinikum in Cleveland.

„Ausfluss auf Kopfkissen“ und „Auge verändert“ – Frau verliert Augenlicht

„Anfangs war es schmerzlos, aber nach Angaben der Patientin und ihres Mannes wachte sie eines Morgens auf und hatte einen gelben Ausfluss auf ihrem Kopfkissen. Und da bemerkte sie, dass sich das Aussehen ihres Auges verändert hatte“, so der Arzt. In der Notaufnahme fanden Mediziner ein großes Geschwür auf der Hornhaut des linken Auges. Trotz eines dreiwöchigen Krankenhausaufenthalts, Antibiotika und mehreren chirurgischen Eingriffen verlor die Frau ihr Sehvermögen auf dem betroffenen Auge.

Das CDC erklärte, dass es sich um einen „weitgehend Arsenmittel-resistenten“ Keim handle. Der Ausbruch des Bakteriums wurde in den USA zuvor noch nie gemeldet. Derweil machen sich Forscher aus Deutschland Sorgen um ein neues Coronavirus, das eine erneute Pandemie auslösen könnte. (vk)