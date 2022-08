USA: Erneut menschliche Überreste im Lake Mead gefunden

Von: Julia Schöneseiffen

Der Stausee Lake Mead in den USA führt aufgrund der Trockenheit wenig Wasser. Nun wurden bereits zum vierten Mal menschliche Überreste gefunden.

Las Vegas – Im Stausee Lake Mead nahe der US-Metropole Las Vegas sind menschliche Überreste zum Vorschein gekommen. Nach einem Notruf seien am Samstag an einem Strand im Erholungsbereich des Sees Teile eines menschlichen Skeletts gefunden worden, teilte die Nationalparkverwaltung NPS mit.

Polizeitaucher hätten die Überreste geborgen. Der Gerichtsmediziner versuche nun, die Todesursache festzustellen. Aufgrund der Dürre ist der Wasserstand des Stausees stark gesunken. Seit Mai 2022 wurden inzwischen bereits zum vierten Mal menschliche Überreste im Lake Mead gefunden. Zuletzt waren am 25. Juli skelettierte Überreste eines Menschen entdeckt worden.

Lake Mead (USA): Dürre legt menschliches Skelett frei

Die ersten menschlichen Überreste in dem Stausee waren am 1. Mai entdeckt worden: Die Leiche wies eine Schusswunde auf und war in einem Fass in dem See versenkt worden, vermutlich zwischen Mitte der 1970er und Anfang der 1980er Jahre. Es habe sich ohne Zweifel um einen Mord gehandelt, zitierte der Sender CNN einen Ermittler. Dass die Mafia im Spiel gewesen sein könnte, sei nach jetzigem Stand der Ermittlung reine Spekulation, betonte er.

Im US-amerikanischen Lake Mead wurden erneut menschliche Überreste gefunden. (Symbolbild) © John Locher/dpa

Weitere Überreste wurden am 7. Mai gefunden und einer 23 bis 37 Jahre alten Person zugeordnet. Bei den anderen Toten handele es sich vermutlich um Menschen, die vor Jahren in dem See ertrunken seien, sagte eine Sprecherin der Nationalparkverwaltung dem Sender CNN.

USA: Wasserstand des Lake Mead stark gefallen

Lake Mead, an der Grenze der Bundesstaaten Nevada und Arizona gelegen, ist einer der wichtigsten Stauseen der USA und versorgt rund 40 Millionen Menschen. Angesichts der anhaltenden schweren Dürre im Westen des Landes sind die Pegelstände allerdings stark gefallen.

Seit 1983 sei der Wasserstand um fast 52 Meter zurückgegangen, berichteten örtliche Medien. Derzeit sei der See nur zu rund 27 Prozent seiner maximalen Kapazität gefüllt, hieß es unter Berufung auf Satelliten-Aufnahmen der Weltraumbehörde Nasa. Auch in Italien sorgt die Trockenheit für einen niedrigen Pegelstand bei Seen und Flüssen. Im italienischen Fluss Po wurde so eine Weltkriegsbombe gefunden. (dpa/jsch)