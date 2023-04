Schwere Stürme und Tornados in den USA: Zahl der Todesopfer steigt weiter an

Von: Bettina Menzel, Robin Dittrich, Sarah Neumeyer

Teilen

Eingestürzte Dächer, entwurzelte Bäume und Stromausfälle: Gleich mehrere Tornados wüten in Teilen der USA. Es gibt Tote und Verletzte.

Update vom 2. April, 6.29 Uhr: Beim Durchzug eines Sturmtiefs am Freitag (31. März) sind in mehreren US-Bundesstaaten mindestens 21 Menschen getötet worden. Zuvor war von 18 Toten berichtet worden. Dutzende weitere Menschen wurden bei den Tornados verletzt, alleine im besonders hart getroffenen Tennessee starben der Katastrophenschutzbehörde des Staates zufolge seit Freitag sieben Menschen.

In den Südstaaten Arkansas, Mississippi und Alabama sowie in den weiter nördlich gelegenen Indiana und Illinois richteten Unwetter ebenfalls Verwüstungen an. Für Sonntag waren auch an der US-Ostküste Gewitter, Hagelschauer und starker Wind vorhergesagt. Bereits am vergangenen Wochenende hatte ein Wirbelsturm im Bundesstaat Mississippi insbesondere in der Ortschaft Rolling Fork massive Schäden angerichtet und über 20 Menschen getötet.

Tornado in den USA: Mindestens 18 Menschen sterben

Update vom 01. April, 22.34 Uhr: Die Zahl der Todesopfer nach einer schweren Sturmserie in den USA steigt weiter an. Insgesamt verloren 18 Menschen ihr Leben. Mehrere Tornados und heftige Stürme haben am Samstag in Teilen der Vereinigten Staaten eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Im südlichen US-Bundesstaat Tennessee starben sieben Menschen durch die Unwetter, wie die örtlichen Behörden mitteilten. Andere betroffene Bundesstaaten, darunter Arkansas, Mississippi, Indiana und Alabama, hatten zuvor insgesamt elf Tote gemeldet.

Ein Tornado hat in Little Rock, Arkansas eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. © Benjamin Krain/AFP

„Monster-Sturmsystem“ in den USA: Tornados töten mindestens 10 Menschen

Update vom 01. April, 20.08 Uhr: Eine Serie von Tornados hat in den USA mindestens zehn Menschen das Leben gekostet, berichten US-Medien unter Berufung auf Behörden und Rettungsdienste. Dutzende Menschen wurden verletzt. Insgesamt seien in sieben Bundesstaaten etwa 50 Wirbelstürme gezählt worden, die als Tornados eingestuft werden könnten. Medien sprachen von einem seltenen „Monster-Sturmsystem“, das sich vom Süden der USA bis in die Region der Großen Seen im Norden erstreckte und schwere Schäden verursachte.

Betroffen waren laut Wetterdienst vor allem die Bundesstaaten Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Wisconsin, Mississippi und Tennessee. Zehntausende Haushalte waren zumindest vorübergehend ohne Strom, wie aus Daten der Seite «poweroutage.us» hervorging. Aus dem Weißen Haus hieß es am Samstag, US-Präsident Joe Biden habe mit der Gouverneurin von Arkansas gesprochen wie auch mit den Bürgermeistern von Little Rock und Wynne. Auch mit der Katastrophenschutzbehörde Fema habe er Kontakt gehabt.

Schwere Stürme in den USA: Eingestürzte Dächer, umgestürzte Bäume und Stromausfälle

Erstmeldung vom 01. April, 8.15 Uhr: Washington – Mehrere Menschen sind in den USA durch schwere Stürme ums Leben gekommen. Einer von ihnen besuchte ein Heavy-Metal-Konzert, bei dem ein Teil des Daches einstürzte. Im Bundesstaat Arkansas wütete erneut ein Tornado, der drei Menschen in den Tod riss.

Mehrere Tote durch schwere Stürme in den USA

Mehrere Stürme in den USA sorgten für Chaos und mindestens vier Tote. Im US-Bundesstaat Illinois tobte am Abend des 31. März 2023 ein schweres Unwetter. In der Kleinstadt Belvidere stürzte in der Folge das Dach eines Theaters ein. Dort sollte ein Heavy-Metal-Konzert stattfinden. Mehrere Menschen wurden in Folge des Einsturzes verletzt, mindestens einer starb bei dem Unfall. Fünf Personen sollen schwere, 18 mittelschwere und fünf leichte Verletzungen erlitten haben – sie wurden in ein Krankenhaus gebracht.

Ein Tornado im US-Bundesstaat Arkansas hinterließ eine regelrechte Schneise der Zerstörung. © picture alliance/dpa/Arkansas Democrat-Gazette/AP | Colin Murphey

260 Personen hielten sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in dem Theater auf, als der Sturm mit Geschwindigkeiten von 145 Kilometern pro Stunde auf das Gebäude traf. Im Apollo-Theater in Belvidere sollten an diesem Abend die Bands Morbid Angel, Revocation und Skeletal Remains spielen. Die Band Morbid Angel kommentierte die Absage des Konzertes später noch auf Facebook: „Wir hoffen, dass jeder Besucher sicher nach Hause kommt.“ Die zwei weiteren Bands meldeten sich auf Instagram und gaben an, dass „ihre Gedanken bei den verletzten Zuschauern“ seien.

Drei Menschen sterben durch einen Tornado in Arkansas

Im Bundesstaat Arkansas kamen am 31. März sogar drei Menschen ums Leben. Sarah Huckabee Sanders, Gouverneurin von Arkansas, sprach am Freitagabend von zwei Toten in der Ortschaft Wynne. Ein dritter Todesfall wurde später im Landkreis Pulaski bestätigt, dort liegt auch Arkansas Hauptstadt Little Rock. Neben den drei Verstorbenen mussten mindestens 30 Menschen in Krankenhäuser eingeliefert werden. Die Stürme wüteten so schlimm, dass Gouverneurin Sanders den Katastrophenfall ausrief.

Der Tornado in Arkansas hinterließ neben Verletzten und Toten auch umgeknickte Bäume und beschädigte Häuser, wie die New York Times schreibt. Über 100.000 Menschen in Arkansas und Iowa hatten am Freitagabend infolge des Tornados keinen Strom. Die Journalistin Lara Farrar sprach von einer regelrechten „500 Meter breiten Schneise der Zerstörung.“ In den USA kommt es häufig zu Tornados, vor allem der Süden ist davon betroffen. Im Jahr 2022 kam es zu insgesamt 1240 Tornados in Nordamerika. In Mississippi wütete vergangene Woche bereits ein Tornado, durch den 13 Menschen ums Leben kamen. Auch in Deutschland sind Tornados nichts ungewöhnliches mehr.