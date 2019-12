Eltern knipsen Weihnachts-Fotos vom Nachwuchs - auf einmal bricht Panik aus - Sehen Sie, warum?

Hach, wie niedlich! Ihre Eltern haben zwei Kinder zu einem Weihnachts-Shooting vor Nadelbäumen gesetzt. Plötzlich brach Panik aus. Sehen Sie den Grund?

Ein idyllisches Weihnachtsshooting in New Jersey ( USA ) lief aus dem Ruder.

in ( ) lief aus dem Ruder. Denn plötzlich sprang eine grüne Kreatur aus den Bäumen.

Die Eltern spielten ihren Kindern einen bösen Streich - und sind stolz drauf.

Atco - Was für eine niedliche Idee, mag man meinen! Ein Elternpaar aus New Jersey (USA) namens Joseph and Ashley DeVito hat seine beiden Kinder Joey und Gemma im Freien versammelt. Sie sollten auf einem Sessel vor Nadelbäumen für Fotos zu Weihnachten posieren. Ein Shooting, wie es viele andere Familien auch unternehmen.

Shooting zu Weihnachten: Eltern und Grinch führen Böses im Schilde

Doch etwas war anders. Und gar nicht süß. Denn die Eltern führten Gemeines im Schilde. Ganz plötzlich sprang nämlich eine Gestalt aus den Nadelbäumen, die zunächst dort kaum erkennbar war. Es war der Grinch! Der in Grün hinter Grün natürlich kaum auffiel. Und den Kindern einen mächtigen Schrecken einjagte. Den beiden ist die Panik förmlich ins Gesicht geschrieben.

Das passende Video ging auf Anhieb viral, sammelte laut Daily Mail schon in den ersten zwei Tagen 230.000 Teilungen bei Facebook und wurde in dem Zeitraum 9,5 Millionen Mal angesehen. Auch bei Instagram ist es durch die Mama gelandet.

„Meine Kinder konnten es nicht erwarten, den Grinch dieses Wochenende zu treffen. Ich würde sagen, es lief gut“, schreibt die Mama mit beißender Ironie dazu. „Meine Kinder wollten ihn treffen“, schlägt der Vater in dieselbe Kerbe in Sachen Grinch.

Fotos zu Weihnachten: Kinder schließen doch noch Freundschaft mit dem Grinch

Immerhin: Nachdem der erste Schreck verdaut war, schlossen die Kinder Freundschaft mit der Gestalt, posierten für weitere Fotos mit dem Grinch.

Der Grinch ist auch in Deutschland durch die gleichnamige Filmreihe bekannt. Es handelt sich um eine Kreatur, die Weihnachten nicht sonderlich mag.

In der Verkleidung steckte mit Jay Brone ein Freund des Papas. Das Kostüm war echte Handarbeit. Und die Mühe hat sich immerhin insofern gelohnt, als ob der Streich bei den Kindern seine volle Wirkung entfaltet hat. Ob es aber nun wirklich Teil der idealen Erziehung ist, dem eigenen Nachwuchs so übel mitzuspielen?

Ebenfalls viral ging ein missglücktes Selfie mit einem Hund, das für die Fotografin zum Bild ihres Lebens wurde. Und bei einer Büro-Aufnahme erkannte der Fotograf erst spät, dass er nicht alleine war.

Eine Weihnachtsdeko sorgt für Ärger: Eine junge Frau formte ein riesiges Symbol aus einer Lichterkette und stellte es auf ihrem Dach zur Schau. Die Reaktionen sind heftig.

2018 holte sich eine Schulleiterin in den USA den Spitznamen „Grinch“ ab:

Dieses Foto von drei Bikini-Damen in einer Tankstelle enthält ein peinliches Detail - sehen Sie es?

lin