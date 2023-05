Mysteriöse Nudel-Berge: Mann lädt hunderte Kilo Pasta in Wald ab

Spaghetti, Makkaroni, Ziti

In den USA lädt ein Mann als Reaktion auf den Tod seiner Mutter hunderte Kilogramm Nudeln im Wald ab. Ein Social-Media-Post bringt die Politik auf den Plan.

New Jersey – Spaziergänger können bei einem Ausflug in den Wald damit rechnen, das ein oder andere Tier oder eine ungewöhnliche Pflanze zu entdecken. Einen riesigen Berg Nudeln zwischen Büschen und Bäumen erwartet hingegen wohl niemand. Doch genau das fand die US-Amerikanerin Nina Jochnowitz vor, als sie im Veterans Park im Old Bridge Township im Bundesstaat New Jersey unterwegs war.

Rund 500 Pfund – also etwa 250 Kilogramm – sollen dort gelegen haben, darunter unzählige Spaghetti, Makkaroni und Ziti. Jochnowitz, eine ehemalige Stadtratskandidatin, war von einem besorgten Anwohner alarmiert worden und verbreitete mehrere Fotos via Facebook. Auch andere Bürger griffen die Fotos des ungewöhnlichen Funds auf, Medien wie die News York Post oder nj.com berichteten ausführlich.

Nudel-Berg in Wald in den USA: Politik reagiert nach Social-Media-Post auf „Mission Impasteable“

Die Gemeinde reagierte laut Jochnowitz auf ihre Posts und beseitigte die Pasta. Ihr Freund habe von einer „Mission Impasteable“ gesprochen. Auch weiterer Müll sei weggeräumt worden, teilweise aus den nahen Flüssen. Dennoch sei sie enttäuscht, weil der Bezirk weitgehend ignoriert werde.

Laut Philadelphia Inquirer erklärte ein Gemeindesprecher: „Zwei Mitarbeiter der Stadtwerke haben den Bereich gereinigt. Sie haben die gesamte Pasta in weniger als einer Stunde aufgeladen und ordnungsgemäß entsorgt.“ Es habe sich um „mehrere hundert Pfund ungekochte Nudeln“ gehandelt, die aus ihren Verpackungen genommen und in den Bach gekippt worden seien.

Mann bringt Unmengen Nudeln in den Wald: Reaktion auf den Tod seiner Mutter

Geklärt ist auch die Herkunft der Nudeln. Wie Jochnowitz verriet, ist auf einer Überwachungskamera zu sehen, wie ein Mann aus der Nachbarschaft die Unmengen an Pasta aus einem Haus räumt. Demnach war es eine Reaktion auf den Tod seiner Mutter, die offenbar ein wirklich großer Nudel-Fan war: „Dort war so viel, dass er wahrscheinlich ein bisschen überwältigt war.“

Bei dem Mann soll es sich um einen ehemaligen Militärangehörigen handeln. Jochnowitz steht eigenen Angaben zufolge mit der Familie in Kontakt. Seinen Namen will sie aber aus einem einfachen Grund nicht preisgeben: „Ich möchte nicht, dass er das Trauma noch einmal durchlebt. Ich denke nicht, dass es fair wäre, wenn die Medien aus der Not eines Menschen eine Geschichte machen.“

Pasta in rauen Mengen im Wald: Anwohnerin verweist auch auf Haufen Reifen

Welche Strafe nun auf den Mann zukommen wird, ist nicht bekannt. Die Anwohner sollen die Aufregung teilweise mit Humor genommen haben. Auch wenn die Pasta-Geschichte offenbar ein Problem der Gemeinde offenlegt. So leitet Jochnowitz nach eigenen Angaben Aufräumaktionen, einmal seien 300 Reifen aus einem Mündungssee entfernt worden: „Wir haben den Bezirk dazu gebracht, etwa die Hälfte fortzuschaffen. Aber es gibt immer noch einen Haufen, der nicht beseitigt wird.“

