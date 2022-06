USA: Oberstes Gericht kippt Recht auf Abtreibung - Supreme Court macht Weg frei für Verbot

Von: Kai Hartwig

Der Oberste Gerichtshof in den USA hat ein Urteil zum Recht auf Abtreibung aufgehoben. Jeder Bundesstaat kann nun seine eigene Regelung festlegen.

Washington D.C. - Historische Entscheidung in den USA: Der Oberste Gerichtshof hat das landesweite Recht auf Abtreibung, das zuvor seit rund fünf Jahrzehnten galt, gekippt. Der Supreme Court, in dem mehrheitlich konservative Richter sitzen, hob am Freitag (24. Juni) das Grundsatzurteil „Roe v. Wade“ aus dem Jahr 1973 auf.

USA: Supreme Court kippt Recht auf Abtreibung - Bundesstaaten entscheiden über individuelle Regelung

Durch diese Entscheidung sind Schwangerschaftsabbrüche in den Vereinigten Staaten von Amerika zwar nicht illegal. Allerdings können von nun an die einzelnen Bundesstaaten frei entscheiden, ob sie Abtreibungen erlauben, eingeschränkt zulassen oder aber gänzlich verbieten.

In den vergangenen Wochen hatte es landesweit hitzige Diskussionen um das Recht auf Abtreibung gegeben. Zuvor hatte das US-Magazin einen Urteilsentwurf des Supreme Courts veröffentlicht. Das führte zu landesweiten Protesten, es demonstrierten jedoch auch viele Abtreibungsgegner.

Der Oberste Gerichtshof in den USA (Supreme Court) hat das landesweit geltende Recht auf Abtreibung gekippt. Nun soll jeder US-Bundesstaat selbst eine Regelung finden. © picture alliance/dpa/FR170079 AP | Cliff Owen

Die Gesetzgebung rund um das Thema war zuvor in den USA nicht einheitlich geklärt. Einerseits gab es kein landesweites Gesetz, welches US-Bürgerinnen eine Abtreibung grundsätzlich erlaubt oder verbietet. Andererseits durften Frauen Abtreibungen mindestens bis zur Lebensfähigkeit des Fötus (24. Schwangerschaftswoche) vornehmen lassen.

USA: Supreme Court ebnet Weg für Abtreibungsverbot

Als Grundlage für dieses Recht diente ein Urteil aus dem Jahr 1973, besser bekannt als „Roe v. Wade“. Durch ein zusätzliches Urteil von 1992 („Planned Parenthood v. Casey“) wurde die entsprechende Rechtsprechung bestärkt.

Nun hob der mehrheitlich konservativ besetzte Supreme Court diese Rechtsprechung auf. Damit machte er den Weg für schärfere Abtreibungsgesetze frei. Vor allem in einigen republikanisch regierten US-Bundesstaaten könnte es nun zur Einführung eines Abtreibungsverbots kommen. (kh mit afp)